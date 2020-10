River completó el staff de la escuelita de fútbol

En tanto, el resto de la plantilla de entrenadores se conforma de la siguiente manera: en la 2015/16 está Luciana Cuesta, en la 2014, Camila Osuna; en la 2013, Juan Gabriel Comas y Facundo Gamarra; en al 2012, Lucas Ojeda; en la 2010/11, Martín Todaro y en la 2009, Eduardo Bogado.

En diálogo con Ovación, González Nader contó más detalles del crecimiento de colaboradores que han tenido en esta atípica temporada.

River Paraná.jpg

“Este año sumamos al staff una kinesióloga, una psicóloga y una nutricionista que ya comenzaron a trabajar vía Zoom con los padres. Por ejemplo la psicóloga habló de la importancia que tiene el acompañamiento de los padres en el fútbol Infantil, la nutricionista habló de qué comer antes y después de las prácticas más los partidos; y la kinesióloga está estudiando mucho la estimulación temprana por lo que nos dará una mano en eso. La kinesióloga es Danai Rochi Méndez, la psicóloga es Anabelle Bustos y la nutricionista es Lucila Ávalos. Estamos bien armados porque queremos hacer un lindo trabajo”, manifestó.

Sobre las instalaciones que utilizan los chicos para desarrollar sus actividades, el coordinador expresó: “La verdad que es un hermoso lugar. Nosotros arrancamos a principios de año y luego se paró todo por la pandemia. Ahora volvimos a hablar con la gente de Ceberpa cuando todo se habilitó y nos autorizaron a venir siempre trabajando con el protocolo del COES”.

Seguidamente, González Nader explicó cuáles son las medidas sanitarias que los futbolistas deben cumplir para poder entrenar. “El protocolo que armamos y nos aprobaron desde la Liga Paranaense de Fútbol mediante el COES es que los chicos vienen con los papás. Nosotros le tomamos la temperatura antes que entren a la cancha. Tenemos una alfombra sanitizante donde ellos se limpian los botines y las zapatillas. Llegan donde está el profe y él los recibe con un atomizador con alcohol para las manos. Cada uno trae sus elementos personales y se colocan todo dentro de un aro separado por cuatro o cinco metros. Los profes están siempre a siete u ocho metros de los chicos que ya al momento de entrenar lo hacen sin el barbijo. Los profes deben seguir con el tapa boca. Cada 15 minutos paramos a tomar agua y a que los chicos se higienicen de nuevo con el alcohol en gel que ellos traen de sus casas. Al finalizar la práctica tratamos de que los chicos se vayan todos distanciados. Y otra cuestión es que los padres no pueden permanecer en el predio. Deben estar afuera y ahí los esperan. Todos nos adaptamos bien y nos hemos tenido problemas”, sostuvo.

River Paraná.jpg UNO / Diego Árias

Por último el coordinador comentó qué categorías componen al Escuela de Fútbol: “Este año los más chiquitos son categoría 2015 y 2016. Ellos viene juntos. Después tenemos 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 y 2009 que es la más grande. La semana que viene vamos a sumar un grupo de la 2008 que ya me están escribiendo para comenzar. Los 2013 son los que este año hubieran arrancado a jugar al Liga Paranaense, pero no se pudo. Lo que si se ve es que cada categoría la tenemos separada en dos grupos de 10 jugadores. Además sumamos mas profes y cada profe tratamos que no repita en otra categoría por los contagios y demás. Tratamos de manejarlo así”.