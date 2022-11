Ritsu Doan, el Messi japonés que hizo historia ante Alemania

Debutó con Gamba Osaka en la Champions de Asia a los 16 años

El paso de Doan por las selecciones niponas ha sido igual de bueno. Su debut mundialista en Qatar 2022 llega después de haberse destacado en todas las divisiones inferiores internacionales: Sub 16, Sub 19, Sub 20 y Sub 23. Desde 2018 se ha establecido con la Mayor y hasta ahora acumula 30 partidos y cuatro goles, el último de ellos, ante Alemania en la actual Copa del Mundo.

Groningen fue el primer equipo en apostar por él y sus buenas actuaciones en el equipo neerlandés despertaron el interés de PSV, equipo que lo adquirió en 2019 a cambio de 7,5 millones de euros. Allí, firmó un contrato por cinco años, convirtió 10 goles en 43 partidos y fue cedido al conjunto alemán Arminia Bielefeld, en donde hasta logró marcarle un gol al Bayern Münich. Actualmente milita en el Freiburg de la Bundesliga, equipo que lo adquirió a cambio de 8,5 millones de euros.

En 2019, previo a la Copa Asia, Doan no ocultó su deseo principal a nivel personal y de cara al futuro de su carrera: "Siento que puedo ir un paso más arriba, pero no sé cuándo sucederá. Quiero hacer historia ganando la Champions League. Eso es lo que busco, ningún japonés lo ha logrado". Lo cierto es que ese deseo, por ahora, está en pausa mientras dure el Mundial, pero si sus actuaciones siguen la línea de su debut en Qatar, será cuestión de tiempo hasta que algún equipo poderoso de Europa lo tiente para unirse a sus filas.