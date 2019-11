Riquelme suspendió su partido despedida y va como vice

Riquelme confirmó que suspende el partido despedida que estaba pautado para el 12 de diciembre en La Bombonera. Los motivos, va como vicepresidente segundo de la lista que encabeza Jorge Ameal. "Voy a formar parte de la lista de Ameal", expresó el ídolo de Boca.

En cuanto al partido: "Tiene que ser algo divertido, una fiesta y no me parece que esté bien que se haga cuando hay elecciones", afirmó. Además, agregó: "Ojalá que el que gane me permita hacerla en junio".