Riquelme: "No puedo creer lo que pasó"

La gran final entre River Plate y Boca Juniors por la Copa Libertadores de América fue víctima de los inadaptados que siempre son protagonistas en el fútbol. Es que cuando el ómnibus del Xeneize se aproximaba a las inmediaciones del Estadio Antonio Vespucio Liberti, entre diez y quince aficionados del Millonario arrojaron objetos contundentes a los vidrios del micro y dañaron a los futbolistas. Asimismo, los jugadores sufrieron los efectos del gas lacrimógeno que la seguridad arrojó en la zona.

Luego de que se anunciara la reprogramación del encuentro para este domingo a las 17 en el Monumental, distintos personajes del mundo del deporte se han pronunciado al respecto. Juan Román Riquelme, invitado al programa 'Pasión por el Fútbol' no quiso quedar exento del asunto.

El ex volante del club de La Ribera es una de las palabras autorizadas en el entorno del conjunto azul y oro. De forma mesurada, afirmó: "Son personas, ya no importa el partido. Lo más importante es que ningún jugador esté lastimado gravemente. Lo demás, no interesa. He hablado con algunos de los que están ahí adentro. Primero, creo que lo más importante es la salud, como lo fue la vez que sucedió algo similar en la cancha de Boca. No puedo creer cómo podemos vivir así, tendría que haber sido una fiesta"

Juan Román continuó su testimonio manifestando que la justicia no actuó como debía y que lo que sucedió es inverosímil. "Estoy agotado, cansado de mirar todo lo que paso. De ver gente que tiraba piedras y que los de alrededor no haga nada, que no los paren. Tenemos que estar pensando y agradecer que no tenemos jugadores de Boca internados. No puedo creer lo que pasó", sostuvo el exfutbolista de 40 años.

Asimismo, se refirió a la reprogramación del enfrentamiento y dejó entrever que podría existir la posibilidad de que el cotejo se postergue algunos días más. "Es un juego, es un deporte. Ganar, va a ganar uno. Se van a jugar noventa minutos. En vez de estar orgullosos de que los dos equipos más grandes del país están en la final, vamos a tener que hablar de esto. El día fue muy feo para los dos equipos. Si los jugadores de Boca no estaban en condiciones de jugar, mirando a Gallardo, que es una persona tranquila, creo que no va a querer jugar hasta que sus rivales estén en condiciones", cerró Román, quien vistió la camiseta de Boca en 388 oportunidades.