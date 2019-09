Riquelme habló de su partido de despedida

La despedida de Juan Román Riquelme ya tendría fecha definida. Será el 12 de diciembre en La Bombonera, que seguramente se vestirá de gala para homenajear al máximo ídolo de su historia.

Román brindó una conferencia de prensa esta tarde a las 19 en la Noche Disco y en la misma dio detalles sobre la fiesta que le brindarán en el club. La misma tendría lugar el Día del Hincha de Boca y justo la semana después de las elecciones presidenciales, que serán ese mismo fin de semana.

Riquelme jugó su último partido con la camiseta de Boca ante Lanús el 11 de mayo de 2014 en la Bombonera. Luego pasó seis meses en Argentinos Juniors y se retiró el 7 de diciembre de ese mismo año, cuando el Bicho selló su regreso a Primera División.

Juan Román Riquelme ya anunció que su partido de despedida está confirmado con fecha. "Se va a hacer el 12 de diciembre. Es un día importante para el hincha de Boca, para mí, espero que se pueda disfrutar, que la pasemos bien, que se disfrute al máximo", contó.

"Va a ser maravilloso volver a la Bombonera. Pasó mucho tiempo... No sé si estoy preparado, para ustedes es fácil, para mí es algo único. Trate de alargarlo lo que más pude para que mi hijo Agustín lo pueda disfrutar. Es la última vez que voy a entrar como futbolista a esa cancha, al patio de mi casa... Yo espero que la gente lo pueda disfrutar", agregó JR, en conferencia de prensa.

Luego, el ídolo agregó: "Tomar la decisión no fue nada fácil. No sé si estoy preparado para volver a entrar a esa cancha en la que viví momentos increíbles. Después veremos si alcanza con un partido o tendremos que hacer uno más".

"Tengo la suerte de que he jugado con grandísimos futbolistas, me tocó estar en la Selección, en España. A muchos futbolistas no los tuve como compañeros pero les gustaba lo que hacía. Más de uno ha preguntado para estar", dijo Román.