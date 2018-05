Riquelme depositó toda la confianza en Carlos Tevez

Juan Román Riquelme, ídolo eterno de Boca Juniors, admitió este martes por la tarde que Carlos Tevez continúa "siendo el líder del equipo", depositando en él las esperanzas de clasificación del equipo del mellizo Guillermo Barros Schelotto hacia la segunda fase de la Copa Libertadores.

"No sé cómo serán las cosas ahí adentro, si sus compañeros eligieron a otro capitán. Pero Carlitos (Tevez) sigue siendo el líder del equipo y estamos ilusionados en que nos haga ganar el partido de mañana (miércoles)", expresó el ya retirado enganche "xeneize".

Boca (5 puntos) se jugará en Barranquilla ante el local Junior (6) sus chances de pasaje hacia la segunda fase de la Copa Libertadores.

Riquelme, campeón del máximo certamen continental en las ediciones 2000, 2001 y 2007, remarcó que "hay lugares en los que a veces no querés estar, pero la carrera que tenés te ponen en lugares de los que no te podés correr", dijo en alusión al también ex jugador de Corinthians, Manchester United y Juventus, entre otras entidades.

Con referencia a lo que puede desarrollar el conjunto auriazul en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Riquelme, de 39 años, dijo en "90 Minutos", programa que se emite por Fox Sports: "Los hinchas tenemos siempre la ilusión de que vamos a ganar la Copa".

"Sabemos que la Copa no es fácil. Pero cuando te acostumbrás a ganarla se te hace más accesible llegar a las semifinales, a la final", apuntó el histórico 10 de la entidad de la Ribera.

"Si mañana gana Boca el partido con Junior es lo lógico, porque tiene la obligación de competir hasta el final", disparó con naturalidad.

"Tiene que pasar la primera fase. Tengo confianza. Además, cuando avanza de ronda, en el mano a mano, ningún rival quiere enfrentarse a Boca", aseguró.

El también ex jugador del Barcelona y Villarreal, ambos de España, consideró también que el equipo del mellizo Barros Schelotto extraña las ausencias de Fernando Gago y Darío Benedetto, ambos lesionados. "Si estuviese bien (Fernando) Gago confiaríamos en él, lo mismo que con (Darío) Benedetto, a quien extrañamos", dijo.

A la hora de analizar el funcionamiento colectivo del "Xeneize", Riquelme dejó conceptos claros y puntualizó: "Boca depende muchísimo de (Cristian) Pavón. Si el contrario le encuentra la vuelta y lo marca bien, se nos complica generar situaciones de gol", sostuvo.

Sin embargo, el ex jugador del seleccionado argentino en la Copa del Mundo Alemania 2006 confía ciegamente en lo que puede hacer el conjunto del platense Barros Schelotto.

"El entrenador sabe de lo que se trata. Él ganó la Copa (Libertadores) como jugador y sabe cómo se juegan esta clase de partidos", resaltó.

"Para hacer un buen partido ante Junior, el equipo necesita que esté bien Tevez, más buenos días de (Wilmar) Barrios y (Edwin) Cardona. Boca no es un equipo vistoso, pero no podemos pretender volver el tiempo atrás y tenemos que apoyar lo que tenemos", precisó.

Riquelme recalcó que todavía "no hay un candidato fuerte" en el máximo torneo continental.

Y en el plano local, el otrora estratega xeneize sostuvo que "Boca y River serán, de acá al futuro, los únicos que van a competir por el título de la Liga. Será como en España, con los torneos que pelean Barcelona o Real Madrid", consideró.