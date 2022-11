Richarlison marcó por duplicado y le dio la victoria a Brasil

Formaciones

Brasil: Alisson Becker; Danilo, Militao o Marquinhos, Thiago Silva y Alex Sandro; Lucas Paquetá y Casemiro; Raphina, Neymar y Vinicius Jr.; Gabriel Jesús o Pedro.

DT: Tite.

Serbia: Vanja Milinkovic-Savic; Milos Veljkovic, Nikola Milenkovic y Strahinja Pavlovic; Andrija Zinkovic y Sergej Milinkovic-Savic; Sasa Lukic, Filip Kostic y Dusan Tadic; Aleksandar Mitrovic y Dusan Vlahovic.

DT: Dragan Stojkovic.

Arbitro: Alireza Faghani, de Irán.

Estadio: Lusail Iconic Stadium

Brasil vs. Serbia: el minuto a minuto del partido del Mundial Qatar 2022

17m. ¡Gol de Brasil!

Richarlison abrió el marcador para el seleccionado brasileño ganándole la posición a su marcador en un rebote que concedió el arquero luego de un remate de Vinicius Junior desde la izquierda, tras una jugada individual de Neymar.

15m. El palo salvó a Serbia

Desde lejos y con potencia, Alex Sandro apuntó al arco y su disparo superó la estirada del arquero, pero el palo devolvió el remate. Otra vez, Brasil muy cerca de anotar.

ST, 5m. Buscó Neymar, de tiro libre

Una dura falta a Neymar desde atrás en la puerta del área generó un peligroso tiro libre. El 10 se encargó del remate, que rebotó en la barrera y se fue a un córner que deparó algunos rebotes en el área antes de ser despejada.

17.02. Comenzó el segundo tiempo

Sin cambios, Brasil y Serbia ya juegan la etapa final de su partido por el Grupo G. En el inicio, un error en la defensa de los europeos dejó a Rapinha, que presionó, de cara al gol y el arquero Milinkovic-Savic salvó a su equipo.

46m. Final del primer tiempo

Brasil intentó pero no pudo vulnerar el cerrojo que le impusieron los serbios, un equipo duro y ordenado que cumplió a la perfección el plan que trazó el entrenador Dragan Stojkovic. Una doble línea de cuatro y un arquero muy seguro fueron suficientes para aplacar el ímpetu de las figuras de uno de los principales candidatos al título. Brasil tuvo la pelota, pero sólo algunas pocas llegadas claras sobre el arco serbio. El equipo balcánico buscó en ataque por la derecha, a espaldas de Alex Sandro. Tuvo la primera llegada a los 25 minutos con un centro que descolgó Alisson.

41m. Un blooper casi pone en ventaja a Brasil

Milenkovi quiso despejar por encima de su cuerpo, la pelota le rebotó en su propio rostro y le quedó servida adentro del área a Vinicius Junior, que tardó en definir y permitió que el propio número 4 serbio le bloquee el remate desde atrás, cuando estaba casi cara a cara con el arquero.

34m. Brasil, al ataque

El seleccionado brasileño junta pases, busca con tranquilidad los espacios y ejecuta. Tuvo dos oportunidades más, controladas por el arquero serbio, que primero se lanzó al piso para neutralizar un centro desde la derecha y luego, un disparo de Paquetá, que ingresó en soledad al área y definió mal.

21m. Casemiro intentó desde afuera

El primer remate directo al arco del partido llegó desde afuera del área, en los pies de Casemiro. El remate del mediocampista del Manchester United fue directo a las manos del arquero, que controló en dos tiempos.

13m. Casi olímpico

Neymar envió un tiro de esquina muy cerrado y casi se convierte en un gol olímpico. El arquero Milinkovi-Savi volvió sobre sus pasos y con el puño la despejó por encima del travesaño. En el segundo córner, salió firme y controló la pelota sin inconvenientes.

PT, 10m. Sin remates al arco, aún

Brasil acelera y ataca, con sus figuras. Serbia se pone firme atrás y busca llegar por los costados y en velocidad. En los primeros 10 minutos no hubo remates al arco, aunque ya llegaron a las áreas ambos equipos.

16. ¡Se juega!

Luego de los himnos, los intercambios protocolares y el sorteo entre Marquinhos y Tadic, ya está en juego Brasil-Serbia por el Grupo G, donde previamente Suiza derrotó por 1-0 a Camerún. Arranca el partido del gran favorito de todos los mundiales.

15.53. Los equipos, a la cancha

Se apagaron las luces, se prendieron los celulares y el estadio explotó con el ingreso de los equipos. Primero llegó el himno de Brasil. Casi todo el estadio de pie, manos al corazón y la emoción a flor de piel con el “Brasil, un sueño intenso”. Los cerca de tres mil serbios en las tribunas cumplieron su parte. Detrás del arco que defiende Alisson Becker en el primer tiempo, se escuchó la primera canción tribunera: “Mil gols, mil gols Só Pelé (Mil goles hizo Pelé)”.

15.48. El 90 por ciento del estadio pintado de amarillo

Los brasileños son mayoría abrumadora en su debut mundialista en Lusail. Muchas de las butacas del estadio más grande de este Mundial, con capacidad para 80 mil personas, todavía lucían vacías a menos de 15 minutos del inicio del partido. Los serbios ocupan una pequeña parte de una de las cabeceras. A diferencia del debut argentino frente a Arabia Saudita, hay poco clima futbolero en el estadio, y en las tribunas se baila al ritmo de una DJ.

15.44. Concluyó el precalentamiento

Los seleccionados de Brasil y Serbia trabajaron en el campo ante un estadio colmado y ahora se aguarda que regresen para disputar el encuentro. La expectativa es enorme de cara al juego que cierra la primera fecha del Grupo G.

15.40. Los serbios de La Paternal

Federico, Mariano y Lucas llegaron al estadio de Lusail una hora antes del comienzo del partido. Vestidos con camisetas argentinas y banderas serbias, vinieron a sacarse la mufa del debut argentino en el Mundial. “Vinimos a desquitarnos por lo que nos pasó el otro día y ver si los serbios nos pueden sacar la mufa que tenemos”, le cuenta Lucas a LA NACION.

Los tres sufrieron el martes no solo la derrota argentina, sino las burlas de sauditas y también brasileños, que no se perdieron la oportunidad de gozar a su clásico rival. “Había brasileños el otro día en la cancha festejando el triunfo de Arabia Saudita”, aseguran los tres jóvenes llegados a Doha desde el barrio porteño de La Paternal. Y agregan: “Lo que no vimos son brasileños acá. Está lleno de indios y paquistaníes con la bandera de Brasil”.

Sobre el pronóstico para hoy, señalan: “La vemos complicado para Serbia. Probablemente, Brasil tenga el mejor equipo desde el 2002 para acá pero el Mundial dio muchas sorpresas. Ya vimos la primera con Argentina, después con Alemania y esperemos que hoy sea la tercera acá en Lusail”.

15.25. Los titulares de Serbia

Frente a Brasil, el conjunto serbio saldrá a jugar con Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic y Pavlovic; Zinkovic, Lukic, Gudelj, Milinkovic-Savic, Mladenovic; Tadic; y Mitrovic.

15.15. Brasil, confirmado

Tite dispuso que el seleccionado de Brasil salga a la cancha en el debut en Qatar 2022 con el siguiente equipo: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Paquetá, Casemiro; Raphina, Neymar, Vinicius Jr.; y Richarlison.

15.00. La previa de Brasil-Serbia

Después del gran espectáculo que brindaron Portugal y Ghana, este jueves qatarí se cierra en Lusail con un partido que promete, y que se repite de la primera rueda de Rusia 2018. Aquí, el videoblog del enviado especial Matías Boela.

14.50. Así luce el vestuario de la Canarinha

Está todo preparado en camarines para el debut del equipo de Tité ante Serbia, desde las 16 (hora argentina).

14.33. El saludo de la mascota

En el camino desde la concentración de Brasil al estadio Lusail, la mascota Canarinha saludó a cada uno de los jugadores y le deseó lo mejor para el primer duelo ante Serbia.

14.16. Lo que marca el historial

El historial entre ambas selecciones es breve: jugaron dos partidos, con dos triunfos de La Canarinha, que se impuso en el Mundial de Rusia 2018 por 2 a 0, en la primera rueda, y por 1 a 0 en un amistoso disputado el 6 de junio de 2014.

14.00. Hexacampeón

El debut más esperado después de la presentación de Argentina. Miles de brasileños llenan las estaciones del metro de Doha para ver la presentación de su selección frente a Serbia, en el partido de último turno en el estadio Lusail. “Hexacampeón, hexacampeón”, gritan los hinchas, confiados por lograr la sexta copa del mundo aquí en Qatar. Después de ganar el pentacampeonato en 2002, los brasileños suman cuatro frustraciones seguidas en los mundiales y, como siempre, se muestran ilusionados. En el Fan Fest y en la zona del mercado Souq Waqif, dos de los lugares más animados por los visitantes extranjeros en estas noches de copa, los brasileños celebraron ayer la derrota del equipo de Scaloni en el debut. “Solo hay una cosa mejor que ver a Brasil ganar, y es ver a Argentina perder”, le contó este miércoles a LA NACION Leandro, de Florianópolis.

13.45. Las probables formaciones

Brasil: Alisson Becker; Danilo, Militao o Marquinhos, Thiago Silva y Alex Sandro; Lucas Paquetá y Casemiro; Raphina, Neymar y Vinicius Jr.; Gabriel Jesús o Pedro. DT: Tite.

Serbia: Vanja Milinkovic-Savic; Milos Veljkovic, Nikola Milenkovic y Strahinja Pavlovic; Andrija Zinkovic y Sergej Milinkovic-Savic; Sasa Lukic, Filip Kostic y Dusan Tadic; Aleksandar Mitrovic y Dusan Vlahovic. DT: Dragan Stojkovic

Árbitro: Alireza Faghani, de Irán.

Estadio: Lusail Iconic Stadium.

Hora de inicio: 16.

TV: TyC Sports.

13.30. Las figuras que se verán en Lusail

Brasil cuenta con figuras en todas sus líneas, como el arquero Alisson Becker, el zaguero Thiago Silva, que será el capitán y a sus 38 años participará de su cuarta Copa del Mundo, (las anteriores en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018), los mediocampistas Lucas Paquetá y Casemiro, y en ataque Neymar junto a Vinicius Jr. Otro valor para destacar en Brasil es el goleador Pedro, figura del Flamengo, quien podría jugar de entrada antes los serbios y relegar a Gabriel Jesús, en una de las dudas que tiene Tite para definir la formación. La otra incógnita está en la defensa ya que Marquinhos estaba con un problema físico y de no jugar lo reemplazará Militao. El conjunto sudamericano es amplio favorito ante un rival como Serbia, que pretende superar la fase inicial por primera vez y tiene como crédito excluyente al goleador Vlahovic, figura de Juventus en Italia, y otros importantes como Dusan Tadic, del Ajax, Nemanja Guldelj y el arquero Marko Dmitrovic, ambos del Sevilla, o Sergej Milinkovic, de Lazio.

13.00. El debut del Scratch

Bienvenidos al último partido de la jornada del jueves en el Mundial Qatar 2022. Brasil, pentacampeón mundial y gran candidato al título en Qatar 2022, debutará hoy ante Serbia, un rival duro que tiene como figura al delantero de Juventus Dusan Vlahovic, en un partido válido por la fecha inicial del Grupo G, que completan Suiza y Camerún. El “Scratch” entrará en acción a partir de las 16 (hora de la Argentina) en el Lusail Iconic Stadium, con el arbitraje del iraní Alireza Faghani y televisación de la señal TyC Sports. Brasil, campeón mundial en las Copas de Suecia ‘58, Chile ‘62, México ‘70, EEUU ‘94 y Japón y Corea 2002, quiere recuperar el protagonismo luego de haberse quedado afuera en los cuartos de final en el Mundial de Rusia 2018. El equipo dirigido por Tite, de 61 años, sufrió un duro golpe al perder el año pasado la final de la Copa América en el mítico estadio Maracaná ante la Argentina, y Qatar representa una buena ocasión para retomar los primeros planos.