Retamal arrancó el año metiendo podio

Es apasionado por lo que hace y desde hace 10 años intenta estar presente en el calendario en el que se pueda estar, sea a nivel regional y nacional. Claro está que cada vez se complica más desde lo económico, pero Marcelo Agustín Retamal le da para adelante.

Y una muestra de ello es este 2019 que arrancó cargado de acción dentro del Enduro Largo para el paranaense de 37 años. "Este año arrancamos, la semana pasada de este mes, siempre en la modalidad Enduro Largo y aspirando seguir un campeonato, con la primera fecha del Desafío del Indio el Classic Series en San Luis. Me tocó competir con alrededor de 700 motos. Es una modalidad que se corre en pareja y con mi compañero logramos salir segundos en la categoría más grande después de dos días de carrera. Un día fueron dos horas y al día siguiente cuatro. Mi compañero es Marcelo Sanfilippo de Paraná", contó, y prosiguió repasando cómo continuó su ruta deportiva: "Después fuimos a correr la primera del Enduro Largo en Goya, Campeonato Correntino y también logramos el segundo puesto en la Senior".

Retamal arrancó con todo en dos citas diferentes y ahora espera repetir en lo que será el inicio de Apema. "Ahora le estamos apuntando al comienzo de Apema y queremos seguirlo. Es en Concordia el inicio en un circuito muy hermoso. Estamos invitados y trataremos de estar presentes".

Retamal 2.JPG



Son tres frentes los que afronta y es una obviedad marcar que lo económico es un palo en la rueda. "Ese es el punto crítico de cada uno de los que vamos a cada competencia, el presupuesto. Viniendo de estas dos carreras y teniendo un sueldo de un empleado de comercio se hace imposible afrontar todo. Realmente no da. Hay que dejar de hacer otras cosas, si no, imposible. Sale más plata de nuestro bolsillo que el que entra", confesó, y contó por ejemplo la complicación que surgió ahora después de estas dos citas. "Se me rompió la suspensión de adelante y la de atrás así que las vamos a reparar. Son motos hermosas, pero llevan su mantenimiento y no es nada barato. Más o menos hacer las dos suspensiones, que gracias a Dios me ayuda el mecánico, tengo un promedio de 10 o 12.000 pesos".

"La idea es encarar el campeonato de la mejor manera y tratar de pelear la punta como siempre lo hemos hecho. Nos va bien y queremos apuntar a pelearlo, pero vamos a ver cómo se da el año", dijo respecto de las metas en Apema y contó cuáles son los planes en las otras dos competencias. "En el Enduro correntino son seis fechas, por lo económico, y queremos estar siempre. Lo otro es el Trasmontaña en Tucumán y queremos ir con Javier Aduco de Herrera", cerró.