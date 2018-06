La situación límite que atraviesa la Selección Argentina en el Mundial de Rusia, sorprende a propios y extraños: "A mi también me sorprende", dijo el capitán de Patronato Luego prosiguió: "Principalmente por el positivismo que todos teníamos, pensando en que nos iría mejor. Pero si veía en la previa una Selección que no llegaba con un juego bien claro. Lamentablemente los dos primeros resultados corroboraron que no llegaba de la mejor forma. De todas maneras confío en que se le gane a Nigeria y a partir de allí puede comenzar otra historia. El grupo está con mucha presión e incertidumbre. Si Dios quiere y nos acompaña el resultado ante Nigeria se van a liberar todos; hay grandes jugadores como para volver a ilusionarnos".