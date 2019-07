Renovado e ilusionado

Lejana en el tiempo quedó la última presentación oficial de Patronato. El sábado 20 de abril Patronato cerró su participación en la Copa de la Superliga al caer en Mendoza en definición por penales ante Godoy Cruz. Finalizó masticando bronca, pero se despidió con la tranquilidad de haber asegurado el objetivo inicial: el de la permanencia. El Rojinegro regresa a escena 99 días después.



Y lo hará con un equipo renovado. Pero no solamente renovó gran parte de su plantel, sino que reforzó la esperanza y la ilusión. Tiene como premisa principal conservar su plaza en la elite, pero se entusiasma con seguir creciendo. Patronato vuelve a competir por los porotos. Debutará esta tarde en la temporada 2019/20 de la Superliga Argentina de Fútbol. Desde las 13.15 visitará a Colón de Santa Fe en el estadio Brigadier López en el marco de la primera fecha. Arbitrará Silvio Trucco y transmitirá en directo La Red Paraná. Para asumir el primer desafío oficial el entrenador Mario Sciacqua sufrió muchas bajas por lesión.



En total son siete las ausencias que el DT tendrá por diferentes molestias. No obstante, el Rojinegro conformó un plantel largo, con recambio en todos los sectores del campo de juego.



Esta tarde Patronato presentará ocho estrenos en su 11 inicial. Matías Ibáñez será el encargado de custodiar la valla. El ex-Lanús cubrirá la vacante producida tras al retiro profesional de Sebastián Bértoli, aunque él mismo aclaró que no “reemplazará a nadie”, sino que va a “aportar su granito de arena para ayudar al crecimiento del equipo”. La última línea también estará renovada. Walter Andrade será el único sobreviviente de la temporada pasada.



El Negro compartirá sector junto a Christian Chimino, Federico Mancinelli y Mathías Abero. Durante la pretemporada Sciacqua adelantó que Patronato deberá ser un equipo jugando de local y otro cuando actúe en calidad de visitante. En Santa Fe presentará un mediocampo poblado con cinco hombres. Tres de ellos tendrán su estreno hoy: Dardo Miloc formará del doble medio junto a Damián Lemos. Las otras caras nuevas serán Lucas Mancinelli y Santiago Rosales. El restante debutante que presentará el Rojinegro será Cristian Tarragona. El atacante que viene de Platense mostró su capacidad goleadora en los encuentros de pretemporada. En su primer juego oficial quiere aprovechar su buen momento para que Patronato pueda romper dos rachas adversas: la anemia de resultados positivos fuera del Grella y también buscará comenzar una temporada celebrando una victoria. Como todo el Pueblo Rojinegro, lo hará con toda la ilusión que genera cada inicio de temporada