Remo: se viene la Travesía Rosa

La jornada comenzará a las 16:30 en la sede del CNP, con una breve charla sobre las distancias a recorrer, el trayecto y todos los detalles alusivos a la regata. En lo que respecta a la enfermedad, estarán a cargo estudiantes avanzados de medicina, ginecólogos y demás profesionales de la salud.

Para las 17 está prevista la largada, reservada para botes a remo y kayaks, con la participación de distintas instituciones de la capital entrerriana.

En declaraciones a Ovación, Karina Balbi, integrante de la Sub Comisión de Remo, dio a conocer detalles del evento y la importancia de no solo preocuparse, sino ocuparse de esta problemática que afecta a millones de mujeres en el mundo, año a año.

La iniciativa se plasma por el compromiso de mujeres relacionadas a la salud y al deporte: “La idea comienza con Giuliana Sione, que es estudiante de Medicina, junto con Alexia Ponce, que es la profesora del gimnasio del club. Entonces, me plantean la idea de hacer esta travesía, imaginate que enseguida me prendí, una porque remo y la otra, porque pasé esta enfermedad. Así que ni dudé en juntarnos y empezar a dar forma a todo esto. El club enseguida presentó su apoyo, así que le metimos para adelante”.

En cuanto a las expectativas que tienen para la Travesía Rosa, Karina, aseveró: “Las expectativas son grandes, la finalidad es conmemorar y visibilizar el cáncer de mama, como así también actuar como organismo colaborar en la difusión de la importancia de la detección precoz del mismo. Así que tenemos todas las expectativas puestas en esta travesía”.

Teniendo en cuenta la importancia del evento, su proyección a futuro es muy importante: “Desde un comienzo que empezamos a hablarlo, la idea es que todos los años podamos repetir esta travesía y cada vez sumando más cosas y mejorándola. Esto fue como algo que surgió en este mes, osea que estamos tratando de que salga lo mejor posible y en los años venideros, seguramente que lo seguiremos haciendo”.

En lo que respecta a como se desarrollará el evento, dijo: “La fecha es el 29 de octubre, es a las 16:30 horas la convocatoria en la playa de los Arenales del Náutico y se envió invitaciones a las entidades deportivas de la ciudad. Se le mandó a Rowing, a ECENAA, a SUP y también le enviamos al Club Náutico de Villa Urquiza. La idea es salir de la playa del club, hasta el Paraná Rowing Club y de ahí regresar. Una vez que regresemos al Náutico, ahí tendremos una charla informativa de prevención y trataremos de servir una merienda”.

Lo que refiere a las condiciones para participar del mismo, expresó: “Pueden participar todas aquellas personas que remen en estas entidades deportivas y para los socios del Club Náutico”.

Así también, se refirió a la proeza que significa la realización de este tipo de eventos: “Significa un gran compromiso, es sumamente valioso poder transmitir la importancia de la detección precoz del cáncer de mama. Así que para nosotros realmente es un desafío todo esto, porque es un compromiso que estamos asumiendo con las personas”.

Karina, quien atravesó esta enfermedad, dejó palabras que generan confianza y fuerzas para todas las mujeres: “Antes que nada, que las mujeres no se dejen estar, creo que el exceso de confianza es el que lleva a veces que este mal llegue a mayores. Prevenir, prevenir y prevenir. No pensar a mi nunca me va a tocar, siempre verlo como de afuera. A cualquiera nos puede tocar, cuando menos lo esperamos, ahí está. Entonces, es sumamente importante la detección precoz, hacérselo, autoexámenes cada una. Y llevar una vida sana, mente positiva, creo que el gran porcentaje de esto se cura teniendo la mente en positivo. Nunca hay que dejarse caer, siempre hay que lucharla, así es como se sale”.

Producción periodística: Gerónimo Flores.