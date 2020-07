Remedi está listo para "la burbuja" de Disney

La Mayor League Soccer encontró su “lugar en el mundo” como la NBA y ayer se puso en marcha en una “burbuja” en la país del mundo con más casos. Orlando, Estados Unidos, fue el lugar elegido para disputar una competencia en un mes y una semana como si fuera un Mundial. El torneo se jugará en un complejo cerrado de Disney World donde se concentran los 26 equipos que están desde la semana pasada y permanecerán las cinco semanas que durará el campeonato. En Atlanta United, uno de los candidatos, se encuentra el mediocampista paranaense Eric Remedi, quien transita su tercer año en la poderosa franquicia que tiene en sus filas a Gonzalo Pity Martínez y Josef Martínez, entre otros.

El equipo de Eric integra el Grupo E junto a Cincinnati, New York Red Bulls y Columbus Crew SC. El debut será el sábado ante New York desde las 21, partido que se va a poder ver por la pantalla de ESPN. El mediocampista que no juega desde principios de marzo confesó que fue muy “complicado” atravesar la cuarentena en Estados Unidos y dijo que será un gran desafío para los jugadores volver al ruedo.

Eric Remedi.JPG Remedi es uno de los integrantes de la legión argentina del Atlanta United

“La verdad que sobrellevar todo este tiempo sin jugar fue muy complicado. Al estar lejos de todo y encerrado en un departamento se hizo bastante difícil. Se extrañaba entrenar, estar juntos y el poder salir y despejarse”, manifestó desde la concentración en Orlando.

Además de Remedi y el Pity Martínez, el plantel dirigido por Frank de Boer, cuenta con Franco Escobar, Fernando Meza y Ezequiel Barco, lo que hace más amena la estadía lejos del país. De todos modos, el jugador entrerriano, contó que si bien no hubo restricciones para salir, respetaron el aislamiento y eso dificultó aún más el proceso.

“En el plantel hablamos bastante por el grupo que tenemos nosotros y también nos mandábamos mensajes individuales. Pero era complicado porque lo general nos juntamos muy seguido. Igual acá en Atlanta nunca hubo una cuarentena obligatoria, pero la hicimos bastante obligatoria, así que tuvimos un mes y medio sin juntarnos y después toda la gente hacía vida normal y nosotros tomábamos un poco más de recaudos. Pero insisto, era raro porque entrenábamos en nuestras casas, el club nos dio bicicletas fijas, pero no es lo mismo. Y para la gente que no tiene patio, como en mi caso, entrenábamos en el balcón, era difícil. Porque los edificios con patios y gimnasios estaba clausurados”, comentó el jugador que debutó en la Primera División del fútbol argentino con la camiseta de Banfield.

Eric Remedi Atlanta United 3.jpg

El jugador indicó que a pesar de la situación está con “ganas” de volver a jugar, pero con la incertidumbre de cómo será después del pronunciado parate. “Después de tres o cuatro meses no sé cómo puede llegar a salir esto del torneo. Pero espero que salga todo bien. Se extraña volver a competir, pero es algo raro”.

Remedi dijo que jugar en la Major League Soccer “es positivo y lindo”, pero a la vez no dejó de mostrar su preocupación por los casos que surgieron en uno de los equipos. “Estar en esta liga que sigue creciendo es muy importante aunque con todo esto es sea un año atípico. Esperemos que salga bien porque es improvisado y eso puede que el torneo salga bien o mal. Ahora ya se bajó Dallas que dio once casos positivos y no pueden viajar porque están acá”, sostuvo.

Por otra parte, manifestó que la idea del equipo es ser protagonista, como siempre. “Con esta Copa que arranca queremos llegar lo más lejos posible. Siempre el deseo es querer salir campeón y en lo personal poder jugar y tener un buen desempeño. Ese sería el ideal”, deseó el jugador que pasara por Palermo y Belgrano en Paraná.

Asimismo adelantó que es una incógnita saber como va a responder el equipo en un torneo corto y sin rodaje. “Con este tema del parate hay que ver cómo se va encontrar el equipo. Estamos en Orlando que hace muchísimo calor todo el año, no corre viento, hay mucha humedad. Los partidos van a jugar con 35 o 40 grados y por ahí se larga a llover y se para y sale el sol. Va a ser complicado y con este del parate no se que puede salir. Esperemos que salga un lindo torneo y la liga siga creciendo”, analizó el campeón de la temporada 2018.

LA ESTADÍA.

Remedi dijo que a pesar de estar en un lugar soñado por ser uno de los sitios de mayor divertimiento del mundo, al estar limitado por el aislamiento y las medidas de prevención se torna “muy raro”.

“Hay muchas cosas raras. Estamos en tres hoteles que están juntos. Están todos los equipos y nos hacen los estudios día por medio. Nos hacen el chequeo de test de coronavirus. Cada equipo tiene un piso y nosotros estamos en el piso nueve. Tenemos un sala de juegos, pero no podemos salir del lugar donde estamos, comemos en mesas de a cuatro jugadores con cubiertos descartables y buscamos las comidas a través de un mostrador. Es raro. Es un mes que puede salir bien o puede salir mal”, le dijo a UNO el jugador desde la concentración del hotel.

MARATÓN.

Los amantes de la Major League Soccer pueden disfrutar por TV desde ayer de una maratón de más de 50 juegos hasta la final del 11 de agosto. Los partidos se van a poder seguir por la pantalla de ESPN en América Latina.