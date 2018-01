Remedi: "El desafío es jugar la Copa Libertadores"

Pasó un año y medio de aquel debut. A los 19 minutos del segundo tiempo de un viernes 5 de junio, un día después de cumplir 20 años, Eric Remedi, ingresó por Jonatahn Requena en el partido que Banfield empató 0 a 0 con Sarmiento de Junín por la 15ª fecha y dio sus primeros pasos en la Primera División del fútbol argentino de la mano de Matías Almeyda.

Intercaló hasta que se fue afianzando y hoy tiene más de 50 partidos con la camiseta del Taladro. Cumplió el medio centenar ante San Martín de San Juan en la penúltima fecha de 2017.

Los desafíos crecen, y hoy el jugador nacido el 4 de junio de 1995 en Paraná desea ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"Ahora queremos pasar el Repechaje de la Copa Libertadores, así podemos entrar. Sería algo muy lindo", dijo a Ovación desde la concentración donde el Taladro se prepara para enfrentar en el Repechaje a Independiente del Valle en la primera llave.

"Es un desafío para el club y para mí poder jugar la Libertadores. Primero queremos pasar a Independiente del Valle y luego a Nacional o Chapecoense, el que nos toque", agregó el jugador que dejó la capital entrerriana a los 15 años para sumarse a las inferiores del equipo de Buenos Aires.

Según confesó el gran presente y la titularidad en el Banfield de jugadores de nombre se debe "al respaldo de los grandes" y también remarcó que el hecho de que haya "muchos chicos" con los que compartió las inferiores le dio confianza. "Antes estaba Walter (Erviti) que siempre me habló mucho y hoy tengo un trato muy fluido con Nico (Bertolo), Renato (Civelli), con el Gordo (Sperduti) paso mucho tiempo porque nos juntamos a comer con el grupito que vivimos cerca. Con todos me llevo muy bien y eso me da la posibilidad de aprender y seguir creciendo", contó el mediocampista que comenzó a jugar en el Club Palermo de Paraná.

El tractor de un medio flanqueado por Dátolo, Bertolo y Sperduti, entre otros y delanteros de la talla de Mouche y Cvitanich dice que se siente "cómodo" con la función de quitar y entregar y en la víspera de una temporada exigente se anima a más. "Del medio para arriba tenemos muchos jugadores de ataque, así que yo tengo que estar ordenado y recuperar pelotas y jugarlas", mencionó. "Hago el trabajo sucio, ja. Siempre digo que me gusta tener la pelota, pero en este momento tengo que defender y me siento cómodo", agregó.

La familia, compuesta por Roque, su papá, María, su mamá, y sus hermanos Gonzalo y Enzo confesó que está "muy contenta" con su presente y contó que cuando pueden lo siguen. "Disfrutan mucho de lo que me pasa y cada vez que pueden se pegan una escapada para poder verme. Están muy contentos y eso me hace feliz", declaró el jugador del barrio Los Aromos.

LOS DISTINTOS. En su andar por la Primera, Remedi tuvo que enfrentar a jugadores de gran nivel. Y ante la consulta sobre los distintos que les tocó marcar, hizo su ranking. "El Pity Martínez, siempre me costó marcarlo porque está a una velocidad más. Otro es Centurión cuando estaba en Boca y Belluschi en San Lorenzo. Son jugadores con mucha técnica que en la recepción te ganaron un tiempo", expresó entre risas.

"LO VEO BIEN". Eric habló del momento de Patronato, el equipo de la ciudad, al que enfrentó en la Superliga y dijo que lo ve "bien". "A lo último se cayó un poquito, pero lo veo bien. Se reforzó mucho el semestre pasado y le costó la adaptación, pero no creo que tenga inconvenientes. Ojalá que siga sacando puntos, así continúa en la Primera División", analizó el jugador, que espera por otro año exitoso en la máxima categoría y en un torneo internacional.