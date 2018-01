Reinicia el certamen con la misma misión

Radio La Red Paraná, 97.1 trasmitirá en directo a partir de las 18. La etapa de preparación pasará a ser parte del recuerdo, un dato que sirve para sumar líneas en el anuncio. Para Patronato llega la hora de la verdad, la que todos esperan, la de competir por los puntos. Las pecheras quedan de lado para calzarse la vestimenta oficial y salir a la cancha. El Rojinegro, desde las 19.15,visitará a Lanús en el marco de la fecha 13 de la Superliga . Diego Abal tendrá la misión de impartir justicia.









Por encima de algunos nombres, teniendo en cuenta los que se fueron y los que llegaron, lo que no cambia es el objetivo al que se apunta. Los que no lo expresaron públicamente lo piensan: se apunta, como desde un principio, a mantener la categoría. Una clave tan vieja como el fútbol para alcanzar es sumar. Ese será el fin inmediato de Patrón, en la Fortaleza Granate en la que se presentará por primera vez para disputar un encuentro oficial.

Para medir fuerzas con el actual subcampeón de la Copa Libertadores, el Santo tendría como única innovación el ingreso de Gastón Gil Romero –uno de los refuerzos– en la mitad de la cancha en lugar de Abel Peralta. Hasta momentos antes del inicio persistirá la incógnita sobre si Sebastián Ribas, que en parte de la semana trabajó diferenciado por una dolencia lumbar, estará en el once inicial. Que ayer trabajara a la par del resto y sea parte de la delegación que partió después del mediodía son indicios que marcan la casi segura presencia del goleador oriental. Si no está en optimas condiciones Juan Pablo Pumpido apelará a los servicios de Maximiliano Núñez –otra de las caras nuevas–. Los demás componentes del equipo titular serán los mismos que el pasado 8 de diciembre superaron a Olimpo por 1 a 0.

El Grana, desmembró en parte la estructura que quedó cerca de la conquista de América. Suplió con Ezequiel Carboni la vacante que implicó la salida de Jorge Almirón de la conducción técnica. Entre las bajas padecidas la más notoria es la del por entonces goleador José Sand.





EL ESTRATEGA. En Martín Rivero descansan las mayores posibilidades de la generación de juego ofensivo de Patrón. En la previa al duelo con Lanús, el volante habló con Ovación.

El nivel con el que llegan a la reanudación frente al Grana, marcó el inicio de la conversación: "Llegamos bien, en la última semana nos metimos de lleno en el partido con Lanús. Queremos tener un buen inicio de año y para ello trabajamos mucho. Los amistosos sirvieron mucho para mejorar y crecer como equipo", acotó.

En las pruebas de ensayos que significan los amistosos y también las prácticas, Pumpido innovó posicionando a Rivero como carrilero por derecha: "Es una opción más que se le abre al técnico a la hora de armar el equipo. Me siento bastante cómodo en esa posición, obvio que por ahí se van a necesitar un par de partidos para acomodarme a la nueva posición. Me gusta jugar por derecha porque tengo mucho contacto con la pelota", destacó el mediocampista.

Estar fuera de la zona de descenso no deja de ser un alivio, pero no implica que no existan situaciones por corregir: "Hay cosas por mejorar. En las primeras 12 fechas siempre fuimos un equipo que intentó presionar al rival, ser intensos en todo momento y mantener el orden para que al rival le cueste entrarnos; a la hora de jugar debemos manejar con criterio el balón", expresó.

De como puede darse la brega de hoy en la Fortaleza Granate, adelantó: "Lanús es un equipo muy ofensivo y de local nos saldrá a atacar; habrá que sostener el orden"

El equipo de Ezequiel Carboni presentará una innovación importante esta tarde-noche: "Es un equipo que se desarmó un poco ahora; igual conserva una alta calidad en el plantel. Será un rival difícil y habrá que esforzarse el máximo", sentenció.