Regresa en busca de nuevas maldades

Pasaron más de tres años, casi cuatro. Por cuestiones personales se bajó del cuadrilátero profesional y hoy está de vuelta junto a Wenceslao Mansilla, entrenador y boxeador.

El paranaense Jesús El Maldito Simiand, quien dejó su récord en 11 combates (5 ganadas, 5 pérdidas y 1 empatada), está convencido de ir en busca de algo importante y para ello hace dos meses que se entrena. “Volvimos con Wency, ya hablamos que no voy a volver para probar a nadie. Queremos volver e ir en busca de un título o algo. Sentimos que estamos con muchas ganas y estamos a la altura de cualquier rival que venga a pelear. Vamos a ir donde sea y vamos a hacer un Box buen papel”, contó Jesús y agregó Wenceslao: “Hace unos meses coincidimos en un evento solidario de Camioneros en el barrio Lomas del Mirador, de donde es el, y ahí me dijo que tenía ganas de volver a entrenar y le contesté que venga cuando quiera. Así arrancó, hace dos meses y nunca faltó. Se nota la voluntad y las ganas que tiene de volver a pelear así que es cuestión de tener en regla la licencia, hacer los exámenes médicos y volver al ring”.

“Yo me siento bien. Tengo mucha fuerza y me siento más inteligente. Estamos corrigiendo mucho la guardia con Wenceslao. Creo que vamos a estar a la altura de cualquier rival”, confesó El Maldito.

Simiand regresa a los 30 años algo que para su actual entrenador es un detalle. “Todo es cuestión de ganas, lo hablaba con mi psicólogo y ejemplos hay de sobra a nivel mundial. Todo va en la voluntad y en la ganas. Uno se puede sentir más cansado o más dolorido que un pibe de 23 años, pero todo va en el empeño que le pongas en el gimnasio”, dijo y prosiguió: “Acá tenemos que tratar de corregir los defectos que todos los tenemos como deportistas. Siempre hay cosas por mejorar y hay que tratar de minimizar los defectos arriba del ring. Hay que explotar las virtudes. Jesús es un boxeador muy aguerrido, un chico que sube al ring y no regala nada, no se va a achicar, entonces eso es una virtud que no todos los peladores tenemos. Hay que enfocarse en potenciar eso y corregir los defectos que nos van a llevar por buen camino. Los resultados después se verán. La idea es estar a la altura de las circunstancias y veremos arriba del ring”.

Lleva dos meses entrenando y se calcula que sumará dos más para dar el salto nuevamente al cuadrilátero. “Vinimos moviéndonos y ahora vamos a empezar con los dobles turnos. Tenemos que meterle y yo estoy bien, creo que mejor que antes. Estoy con muchas ganas y estoy a la altura de cualquier rival para hacer buenas peleas”.

“No me quiero apurar, pero sí calculo que dos meses más para volver. Está muy bien y está guanteando con Panchito Solá que está a punto de debutar en MMA profesional, con Matías Difiori, amateur, con Cintia González de Camioneros y conmigo. Nos movemos entre todos, nos ayudamos y eso nos hace un equipo”, cerró Mansilla.