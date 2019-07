Santiago Rosales apareció como una de las grandes promesas del fútbol argentino a mediados de 2015. Su buen desempeño sedujo a equipos con obligación de luchar por el campeonato. También atrapó la atención del Benfica de Portugal. Finalmente fue Racing Club de Avellaneda quien finalizó adquiriendo los servicios del futbolista surgido en Aldosivi de Mar del Plata. Pero en la Academia no logró sostener su nivel.

El atacante, que puede actuar como delantero y como mediocampista, perdió terreno en el elenco de Avellaneda. Buscó nuevos desafíos en Olimpia de Paraguay y en Gimnasia y Esgrima La Plata. En esas entidades no mostró signos de recuperación. En Patronato le abrieron una puerta. El entrenador Mario Sciacqua confía en sus cualidades. Ahora Rosales luchará para ganar continuidad y reencontrarse con su mejor nivel.

“Siempre traté de tener rodaje porque es lo mejor que le puede pasar a un jugador. Después depende de uno con el trabajo que realiza dentro de la cancha y en el día. Espero estar a la altura de las circunstancias para darle una mano a los compañeros”, aspiró el marplatense en diálogo con Ovación.

La 11ª incorporación que sumó el Rojinegro resaltó la insistencia de Sciacqua para que se integre al equipo.

“Me sedujo mucho el llamado del técnico, él tuvo mucho que ver en mi llegada. Me contó cómo se está conformando el plantel y cuál es la idea de juego. Me encontré con lo que me dijo y esperemos hacer un buen campeonato en lo grupal y estar a la altura en lo personal”, aspiró Rosales, que llega a préstamo por un año, sin cargo y sin opción de compra.

En su estreno en Primera División actuó como atacante. Luego retrocedió al mediocampo para oficiar de carrilero por el sector izquierdo. En esta posición se mostró como un arma de desequilibrio dado que gozó de libertades para pisar el área. Durante sus primeros minutos de fútbol en Patronato Rosales alternó en las dos posiciones.

“Tengo la suerte de usar las dos posiciones ya que lo hice a lo largo de mi carrera. Me acostumbro a todo. En Aldosivi jugué mucho por la izquierda, donde me acostumbré a jugar con ese perfil para tratar de ayudar a que los compañeros puedan hacer goles. Ahora donde el técnico me pida trataré hacerlo”, subrayó.

Al momento de mencionar las metas colectivas, apuntó a no estar asfixiado con el promedio. “Los objetivos están siempre en avanzar, nunca estar peleando abajo”, aseveró. No obstante, es consciente de que la lucha por la permanencia será el primer campeonato en el que deberán competir. “Todo es difícil porque el fútbol es cada vez más competitivo. Primero tenemos que hacer las cosas bien durante la pretemporada”, cerró.