Recreativo se quedó con la primera parte

Fiel a su costumbre y buscando repetir lo alcanzado el año pasado, Recreativo Bochas Club se quedó con el Torneo Apertura de hockey sobre patines, certamen que organiza la Unión Entrerriana de este deporte. La consagración no llegó de manera sencilla, ya que en la última fecha del Final Four debía ganar para poder celebrar en su cancha. Atlético Neuquén A llegaba con una pequeña ventaja, ya que con un empate le alcanzaba para lograr el campeonato. Pero luego de un partido caliente, el Bochas pudo sacar una mínima diferencia que la mantuvo hasta el cierre y de esa forma quedarse con la primera parte de la temporada. Ahora, el objetivo pasa por ganar el Clausura y de esa forma ser el campeón anual, tal cual sucedió en la temporada 2018.

En la definición quedaron cuatro equipos (Neuquén A y B, Rowing y Recreativo) y se dio una paridad importante, algo que fue destacado por los jugadores que lograron la gloria.

“Veníamos jugando bien y con muchas situaciones de riesgo, pero no podíamos concretar. Además teníamos mala suerte, porque los rivales nos llegaban poco y nos convertían. En el último partido hicimos un gol y después nos dedicamos a aguantarlos”, señaló Julián García, quien fue el autor del único tanto en el partido.

Por su parte, Emanuel Gassner reconoció: “Fue un partido cerradísimo. Neuquén tuvo un arquero de muy bien nivel y Nicolás Romero también nos complicó. Por suerte el equipo respondió y tuvimos a Franco (Portaluppi) en una noche muy inspirada. Se atajó todo y después a puro corazón y con el gol de Julián (García) pudimos festejar”.

El jugador del Bochas también se refirió a la actuación del equipo en la Liga Nacional A2, donde se encontraron con un torneo durísimo.

“Es un nivel en el cual estamos uno o dos escalones por debajo del resto, pero te da un roce que nos sirve mucho. Vélez se armó para ascender a la Liga A1 y es superior a todos”, señaló en diálogo con Ovación.

En este sentido, Franco Buffa también se explayó sobre la actuación del equipo paranaense en el torneo nacional: “En la última fecha precisamente perdimos contra Vélez. Cosechamos dos victorias, un empate y cuatro derrotas. Hay equipos muy fuertes más allá que es la Liga A2. Ahora lo vamos a intentar el año que viene y ya sabemos lo que nos espera. En cuanto al nivel, a mi entender es parejo. La zona que nos tocó no hay tanta diferencia, salvo lo que hablamos de Vélez, al resto le podemos hacer partido”.

Volviendo a la definición del Apertura, Franco Portaluppi fue una de las figuras al atajar en gran nivel ante Neuquén A.

“Fue complicado porque sabíamos que si nos hacían un gol salían campeones ellos, así que sufrimos hasta el último segundo. Hubo mucho nervio, pero siempre concentrados para dejar todo. Lo jugamos de local ante nuestra gente y había que ganar como sea”, sentenció.

Cinco equipos son los que le dan vida al campeonato de hockey sobre patines en Paraná, ya que además de Recreativo y los dos elencos de Neuquén están Talleres y Rowing. Los chicos saben que hay buen nivel, pero que el crecimiento “va de la mano de las estructuras”, afirmó García.

“En la medida que vos no tengas dinero para expandirte y tener profesores es muy difícil. Conseguir clubes que jueguen al hockey es difícil. En Paraná siempre es el fútbol, básquet y el sóftbol. Quizás los clubes no están preparados para este deporte, pero no es nada complejo mejorar las instalaciones para sumar un equipo. En el caso de las entidades que ya lo juegan tienen todas las categorías, se creció mucho en infantiles y solamente hay un pequeño bache en Juveniles. En ese sentido estamos cada vez mejor. Los próximos desafíos son el Clausura y el Regional que lo jugamos con un equipo de Santa Fe más los cinco de acá”, finalizó.