Recreativo metió un doblete sensacional

"A, Campeón anual". Esa es la frase que define a la primera del club Recreativo, quien se quedó con los torneos Apertura y Clausura que organiza la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UHEP). No se da muy seguido que un mismo equipo gane los dos campeonatos, ya que los seguidores de este deporte están acostumbrados a ver al final de la temporada una definición apasionante para determinar al mejor del año. Pero el Bochas lo consiguió, primero ante el Paraná Rowing Club A y luego ante el equipo B de la entidad de la Avenida Costanera. No fue sencillo para el elenco de calle Italia, ya que tuvieron que sobreponerse a algunos inconvenientes a lo largo del certamen, con bajas por lesiones y la ausencia en algunas prácticas de su entrenador por cuestiones de trabajo. Pero se reinventaron, dejaron de lado los problemas y se propusieron llegar a una meta que muy pocos lograron: ganar las dos copas.

Recreativo está bajo la batuta de Pablo Corino, uno de los jugadores de la vieja guardia y que está en un momento de su carrera donde debe tomar decisiones importantes. Una lesión lo mantiene algo alejado de las canchas y por eso se hizo cargo de la dirección técnica, aunque sabe que todavía tiene cosas para aportar subido a los patines.

"Voy a seguir jugando. No quiero dejar. Estoy de los dos lados hace ya un tiempo. Mi idea era irme ganando títulos, pero me lesioné. Mi trabajo tampoco me deja estar completamente con ellos. Hace tiempo que vengo así, cuesta un poco seguir", afirmó el experimentado hockero.

Por su parte, el jugador Germán Muzio fue otro de los que habló con Ovación y repasó la doble consagración que tuvieron.

"Fue un año complicado. Hubo pocos jugadores de experiencia, muchos chicos. Además las lesiones nos complicaron sumado a que nuestro técnico no nos podía acompañar en los entrenamientos. Jugamos muchos partidos seguidos y eso también nos jugó en contra. Pero tratamos de solucionar las falencias que tuvimos. Pero logramos los dos títulos. Ahora lo más difícil es mantenerse. Queremos ganar los dos torneos otra vez y el Regional. Y también pensamos ir a jugar un Argentino, eso estaría muy bueno. Ya lo hicimos una vez y fue una experiencia única", sostuvo.

En tanto, Juan Ramírez del Valle también se refirió a la campaña de Recreativo y dejó en claro que "es muy difícil ganar los dos torneos".

"Generalmente llegás a la cresta de la ola ganando el primer y después te cuesta mantenerte. Nosotros arrancamos muy bien el Clausura pero después nos pinchamos un poco y es ahí donde te ponés a pensar si podés ganar el segundo también. Creo que nos dimos cuenta que estábamos otra vez para campeón cuando entramos a playoff. Por lo menos en mi caso lo pensé así, sin desmerecer a los otros equipos. Había mucha confianza, nos afianzamos antes de jugar esa instancia y eso fue importante", agregó.

El nivel. El hockey sobre patines en Paraná crece dando pasos pequeños. Los equipos son pocos y todos se conocen, más allá que se han agregados elencos de Santa Fe y Córdoba. Pese a esto, Pablo Corino reconoció que el nivel "sigue siendo bueno".

"Hoy en día todos tienen preparadores físicos y hacen una buena pretemporada. Antes no era así. Se entrenaba dos veces por semana y nos largábamos a jugar. Ahora hay otro nivel y subiría aún más si habría más equipos. Pero no estamos mal. Cada club tiene A y B prácticamente, más los elencos que vienen de afuera hace que se genere otra competencia más linda. Pero insisto que un equipo bien preparado por más flojo que sea te puede ganar. Lo psicológico también es clave, porque hay que estar bien de la cabeza", sostuvo.

Por esta línea también se expresó Germán Muzio: "Ahora a los 16 y 17 años todo el tiempo están en el gimnasio, además de lo que entrenan en el club. Ayudó mucho que ellos tienen competencia en el seleccionado entrerriano y en otros clubes. Creo que la falla estuvo en dejar de jugar el torneo para ir a entrenar con el seleccionado, eso perjudicó me parece al ritmo del certamen local".

A su turno, Ramírez del Valle recalcó que la preparación es fundamental para encarar una temporada: "Hay equipos muy buenos, que trabajan muy bien desde lo físico. Se suman los juveniles también que tienen una técnica interesante. Nosotros sumamos tres chicos y las complicaciones que te contó Germán fueron reales para nosotros".

A NIVEL PAÍS. Teniendo en cuenta el camino recorrido hasta el momento, Corino describió a que altura está el hockey sobre patines paranaense en comparación con las potencias de San Juan o Mendoza.

"Seguimos muy lejos. Ellos siguen creciendo, tienen más equipos, más canchas y hay una competencia feroz. Nosotros tenemos una competencia chica, seguimos sin techar las canchas que eso es clave para tener una pista lisa y rápida. Sin techo la cancha se hace lenta y el juego poco vistoso. Es más aguerrido y hay muchos errores. Vas a jugar a San Juan y es hermoso, como que este deporte se hizo para jugarlo ahí. La bocha corre a la velocidad que tiene que correr, todo es más dinámico. Acá peleamos con el medio, el rocío, el sol y otros factores hacen que las baldosas se levanten. Creo que quedan dos o tres canchas aceptables en Paraná. Falta mucho. Hay que buscar recursos. El semillero sigue estando estable, hay pocos clubes que trabajan en ese sentido. Recreativo y Rowing son los mejores en eso y por eso siempre llegan a las finales. Por ahí se puede mezclar Atlético Neuquén", finalizó.