Realiza un trabajo de hormiga que no se ve

El año pasado jugadoras de hockey sobre césped de distintos clubes de Paraná y zonas de influencia fueron testeadas en el Paraná Rowing Club por capacitadores que representaban a la Confederación Argentina de Hockey (CAH). Fueron días de trabajos técnicos y tácticos y también de pruebas físicas, en doble turno, controladas por especialistas. La idea: detectar un biotipo de jugador para seguir y desarrollarlo. Fernando Ferrara es el coordinador del Plan Integral de Capacitación y Detección de Talentos que ya cumplió un año de funcionamiento y que busca brindar herramientas técnicas a jugadores y técnicos en el país para mejorar a futuro la competitividad del deporte.

El asistente técnico de Carlos Retegui, entrenador de la Selección Argentina de Hockey sobre césped Las Leonas, explicó en diálogo con UNO el pormenorizado trabajo que se viene realizando con las asociaciones afiliadas a la Confederación Argentina de Hockey.

En Entre Ríos, para ser puntuales en Paraná, a fines del año pasado se trabajó con un grupo de jugadoras entre 12 y 13 años que fueron analizadas tanto física como técnicamente y los resultados tabulados para actualizar una base de datos. Esos datos son manejados por la federación que ya tiene conocimiento de las hocketas con potencial y que deben seguirse oportunamente. Después está en los dirigentes si aprovechan el trabajo de hormiga que se desarrolló, o todo queda en la nada.

“Vimos que hay potencial en todo el país, y esto confirma lo que está demostrado en el mundo, es decir que el talento nace en cualquier lado, por eso vemos también varias jugadoras sobre todo en mujeres que llegan a los seleccionados desde el interior del país y de pueblos chicos. Para esto realizamos por un lado una batería de testeos físicos estándar en todo el país y publicamos los resultados a través de una estadística comparativa para que cada afiliada Hockey sobre césped pueda ver dónde está parada. Desde el punto de vista técnico no es tan matemático y científico como en la parte física ya que se trata de capacidades técnicas (diferentes gestos y habilidades) y cognitivas, (entendimiento del juego, toma de decisiones) que lo hace más complejo, pero recibimos los informes de los entrenadores tutores de cada afiliada que a su vez están en contacto con los entrenadores y coordinadores que trabajan en conjunto e intercambian opiniones”, explicó el coordinador del Plan Nacional de Capacitación.

El profesor también indicó que la idea es brindar conceptos –con pelota y sin pelota– para que todos crezcan y cuando lleguen a un seleccionado entiendan aspectos tácticos y los tengan presentes.

“La idea principal es llegar a todas las afiliadas del país que quieran adherir al plan, con el objetivo de ‘brindar un servicio’ desde la CAH en la formación de entrenadores y jugadores de dos maneras. Por un lado a través de capacitaciones a entrenadores de los seleccionados locales y abierto a los entrenadores de los clubes, no solo en lo que se refiere a entrenadores de campo, sino también a especialidades como en el caso de preparación física, especialistas de córner corto y entrenadores de arqueros. Por otro lado acompañando a las afiliadas en la programación y entrenamientos de sus seleccionados juveniles (Sub 14 y Sub 16) y en consecuencia en la detección de talentos en cada asociación.

—¿Qué resultados se obtuvieron de las capacitaciones? ¿Qué se debe mejorar en la región o en qué se debe hacer hincapié?

—Los resultados fueron muy positivos en todo el país, se realizó mas del 81% de adhesión por un total de 197 capacitaciones realizadas. Una parte del informe técnico enviado a las afiliadas en 2018 referente a los resultados indica que se realizaron 197 capacitaciones; se entrenaron aproximadamente 922 jugadoras Sub 14 y 205 varones; un total de 286 arqueras y 56 arqueros; 343 arrastradoras y 74 arrastradores; se testearon 701 jugadoras Sub 14 y 172 varones de la misma categoría; en tanto que fueron 1.435 los entrenadores que fueron capacitados. Esto indica que el balance en general es positivo porque se logró llegar con el plan a más del 95% del país y realizar el 81% de las visitas programadas. Es importante considerar que el impacto fue de gran interés por dos motivos fundamentales: llegar con las capacitaciones en general a las asociaciones donde nunca antes se había llegado anteriormente y haber realizado capacitaciones específicas como las de córner, arqueros y los testeos físicos.

—¿Cómo se trabaja con esos jugadores que tiene características positivas para la Confederación? ¿Se los convoca a entrenar de manera diferenciada? ¿Se los monitorea?

—Es importante destacar que Capacitación y Detección de talentos no es seleccionados, es decir, existe una línea punteada que en cierto modo genera una conexión pero en la práctica sucede lo siguiente: antes que nada es importante destacar que nosotros trabajamos con categorías Sub 14 y Sub 16, (acá estaría la línea punteada) mientras seleccionados arranca desde Sub 18, Sub 21 y Mayores. Entonces desde Capacitación y Detección de Talentos se dan herramientas a las asociaciones para acompañarlos en el crecimiento a esas jugadoras y se pasan los informes a seleccionados. Después desde seleccionados se convocan los jugadores y a su vez –después de este proceso– y solo a partir de una convocatoria hay listados, seguimiento.

—¿Cómo es la actualidad del plan? Es decir, ¿cómo sigue?

—El plan ya arrancó este año con las categorías Sub 14 y también Sub 16. Esta última será testeada para después pasar los informes a seleccionados ya que algunos podrían ser jugadores de interés para los próximos juegos olímpicos de Dakar 2022. Actualmente se están realizando capacitaciones con todas las afiliadas del país.

—Su vasta trayectoria como seleccionador, entrenador y también asistente del equipo argentino de Las Leonas le da una opinión más que autorizada para hablar de jugadores, características, niveles. ¿Observa que son positivos los trabajos realizados hasta el momento?

—Sí, veo mucho potencial sobre todo en mujeres, pero también en varones a pesar de que las cantidades de jugadores/as que practican el deporte son muy diferentes. Estoy seguro de que vamos por buen camino, pero también que hay que seguir mejorando para expandir y compartir los conocimientos a lo largo y ancho del país. La idea es estar todos conectados, que la Confederación Argentina de Hockey esté cerca de cada afiliada que lo necesite, ya que esto va a favorecer el desarrollo y nos va a aumentar y mejorar, en consecuencia, la cantidad y la calidad.