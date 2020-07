Rally: Ganando experiencia en los caminos sinuosos

Buscaba este año comenzar con su segunda temporada completa dentro de la clase Junior del Rally Argentino, pero la pandemia obligó a posponer de manera temporaria el torneo, que había tenido su inicio en marzo en la localidad cordobesa de Toledo. El concordiense Victorio Ballay tuvo un destacado tercer lugar en la fecha inaugural, pero todo quedó en veremos hasta nuevo aviso.

Con el Toyota Etios del CEO Rally Team el exkartista busca seguir sumando kilómetros de experiencia en una disciplina que lo tiene activo desde mediados de 2018. En tiempos de cuarentena Toio indicó a Ovación: “La voy sobrellevando bien aunque llega un momento en que uno no aguanta más y desea estar en los caminos corriendo y todo lo que implica un fin de semana de carreras. En el principio de la cuarentena estuve casi todo el día sentado en el simulador porque te sirve para los reflejos y mover un pocos los brazos, pero lo fui dejando de lado al momento que se fueron liberando otras actividades”.

Victorio Ballay Rally.jpg Toio suma kilómetros y experiencia en el Rally Argentino

No obstante, hace algunas semanas atrás pudo subirse nuevamente a su unidad y volver a sentir la adrenalina en el llano. “Pudimos ir al autódromo a probar para volver a tener contacto con el auto porque hacía cuatro meses que no me subía. Esa prueba se necesita como para no estar muy fuera de ritmo, si es que en algún momento podemos volver a competir. Por un lado se bajó la ansiedad, pero por otro uno desea que llegue ese fin de semana para poder ir a correr”, manifestó.

Respecto a si hay algún fecha que esté manejando la organización para volver a competir, el representante entrerriano indicó: “sé que la categoría está trabajando para reanudar el campeonato este año, pero por el momento no hay nada certero porque lo complicado que está todo, se lo ve lejano en retomar este tipo de actividad”.

Al mismo tiempo señaló que las fechas del Rally Argentino necesita del acompañamiento de los gobiernos provinciales, por lo que “es muy difícil para que una provincia destine fondos para esta disciplina, siendo que hay otro tipo de emergencias. Más allá de que hay muchas provincias que no tienen muchos infectados, también es complicado que esa provincia quiera aceptar que vaya tanta gente de afuera. La mayoría de los equipos son cordobeses, pero con mucha gente de Buenos Aires también”.

Además se refirió al número de pilotos y equipos estén en condiciones económicas de volver a la actividad, una vez que se establezca una fecha de reanudación. “No será nada sencillo para los sponsors estar apoyando. De todos modos, por lo que se habló en la categoría, la mayoría de los equipos están confirmados con sus pilotos, serían pocos los que aún están en dudas. Igualmente habrá que estar muy atentos a lo que suceda al momento que nos den la fecha de reinicio”, contó.

El piloto de 25 años, que cuenta con 16 competencias en sus espaldas, espera seguir desarrollándose junto a su navegante, Andrés Delía, ahora con el Etios que hasta la temporada pasada tripuló Nadia Cutro. “El objetivo de esta temporada sigue siendo el mismo desde el momento en que arrancamos, para mi fue todo nuevo cuando empecé a correr a medidos de 2018 porque anteriormente estaba corriendo en karting. Con Andy estamos enfocados en que tenemos mucho por aprender, queremos largar y terminar las carreras, sin buscar ese resultado de decir ‘salimos a ganar’, queremos sumar mucha experiencia. Poco a poco buscamos ir consiguiendo resultados, pero sin ir por todo porque muchas veces te termina jugando en contra”, dijo mientras que reconoció que la última fecha de Toledo “fue mi mejor carrera porque la ganamos netamente nosotros porque en la segunda etapa salimos cuarto a un segundo y medio del tercero, descontamos, logramos el tercer puesto y ahí vimos cómo estamos aprendiendo”.

La enseñanza y aprendizaje

El piloto valoró la enseñanza y aprendizaje que recibe por parte de toda la estructura del CEO Rally Team, ya con una asentada trayectoria en la categoría. “Es una gran ayuda, la experiencia de Nadia y Oscar (Cutro), de Luciano (Bombaci, navegante de Nadia) me la compartieron desde el minuto cero al cien por cien, por lo que me hicieron mucho más fácil este camino de aprendizaje”, destacó.