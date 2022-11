Rafa Márquez admite que Argentina está por encima de México

Pero cuando se detuvo en el combinado albiceleste no pudo puntualizar algún aspecto particular en el que hay alguna paridad: “Es todo, el nivel deportivo, la mentalidad. Quizá podamos estar muy igualados, pero sale la calidad futbolística de cada uno de los jugadores, de la experiencia también. O sea, no estamos igual a igual, Argentina está siempre un escalón más arriba que nosotros, eso es la realidad de nuestro futbol”, declaró.

“El técnico Scaloni ha hecho un gran grupo de trabajo, un buen grupo de jugadores arropados obviamente por un gran líder, el mejor jugador hoy por hoy del mundo que es Leo. Sí que es un equipo más fuerte, un plantel mucho más importante y sobre todo con la madurez que hoy tiene Leo, es mucho más peligroso”, agregó Márquez reconociendo la importancia que ha tenido el joven estratega argentino sobre un plantel plagado de figuras y con el mejor jugador del mundo en un gran momento de liderazgo.

https://twitter.com/andremarinpuig/status/1592868813456150529 “Quizá podamos estar muy igualados, pero sale la calidad futbolística de cada uno de los jugadores. O sea, no estamos igual a igual, Argentina está siempre un escalón más arriba que nosotros, eso es la realidad de nuestro futbol": Rafa Márquez pic.twitter.com/tbw3vS4a4I — Andre Marín (@andremarinpuig) November 16, 2022

México jugará ante Argentina en el segundo turno del Grupo C de la Copa del Mundo que también integran Polonia y Arabia Saudita.