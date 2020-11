Racing y Flamengo empataron en Avellaneda

El árbitro venezolano Alexis Herrera pareció habérsele ido de las manos el encuentro cuando hubo pierna fuerte de ambos lados. El juez se equivocó al no expulsar a Fabricio Domínguez en Racing, luego de un pisotón. En su intento por disputar la pelota, lo hizo con “temeridad”, por lo que el futbolista local debió haber sido expulsado por doble amarilla.

En tanto, en el complemento, anuló mal un gol de Lisandro López para la Academia por una supuesta infracción previa que no existió. En una disputa normal, el jugador de Flamengo Everton Ribeiro se pasa en la carrera y cae ante el mínimo contacto físico, pero no hay carga ilícita de Mena. Como el VAR sólo puede actuar al final de la jugada, se decide por anularlo una vez que convirtió Licha. Grueso error del juez, ya que no hubo empujón.

Frente a este escenario, sin puntos en su zona de la Copa de la Liga Profesional tras las caídas ante Arsenal, Unión y Atlético Tucumán, en dos ocasiones, Racing se enfrenta a uno de los grandes candidatos a quedarse con la edición 2020 de la Libertadores.

De cara al duelo de esta noche en el Cilindro de Avellaneda, el entrenador de la Academia realiza una modificación en la alineación titular que dispone, además, un cambio en el esquema táctico. Fabricio Domínguez ingresa por el histórico Iván Pillud, lo que le da una línea de cinco defensores junto a Sigali, Nery, Soto y el chileno Eugenio Mena. Con dos volantes y tres delanteros, Beccacece busca preservar su arco y ser contundente en el ataque.

El rival de Racing llega en buena forma a la etapa decisiva de la competencia internacional. Tras cuatro jornadas sin victorias en el Brasileirao -dos empates y dos derrotas-, Flamengo venció al Coritiba por 3-1 el último fin de semana y se subió a la cima del campeonato brasileño junto al Atlético Mineiro con 39 puntos.

El DT Rogerio Ceni no pudo contar con el defensor Rodrigo Caio y el volante Thiago Maia, mientras que recuperó a futbolistas que fueron clave para la obtención del segundo título de América en su historia: Diego, Filipe Luis y Gabigol son de la partida en el once inicial.

El partido revancha de la serie se jugará el próximo martes 1 de diciembre en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro. El conjunto que avance de este cruce deberá enfrentarse al vencedor de la serie que protagonizarán Independiente del Valle, de Ecuador, y Nacional de Montevideo.