Racing con varias bajas ante Patronato

A su vez, Carlos Alcaraz fue expulsado por una insólita falta que le cometió a Fernando Zuqui sobre el cierre del encuentro del viernes pasado. Es por esa razón que tendrán que aparecer Leonel Miranda, Maicol Quiroz y Emiliano Vecchio.

Además hay que ver si Gago mantiene a Edwin Cardona en el once o si vuelve a confiar en Nicolás Oroz, quien ante Estudiantes fue al banco y no entró. Vale mencionar, por último, que Matías Rojas no es opción porque aun sufre de la molestia en el pubis que lo tiene a maltraer.

El entrenador Facundo Sava está obligado a realizar una modificación por la expulsión del delantero Marcelo Estigarribia, quien será reemplazado por Axel Rodríguez. El resto del equipo será el mismo que venció al "Calamar". El historial entre Racing y Patronato registra cinco enfrentamientos con cuatro victorias para el conjunto de Avellaneda y un empate.

Posibles formaciones

Racing Club: Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Gonzalo Piovi; Leonel Miranda, Maico Quiróz, Emiliano Vecchio; Gabriel Hauche, Enzo Copetti, Oroz o Cardona. DT: Fernando Gago.

Patronato: Facundo Altamirano; Raúl Lozano, Juan Cruz Guasone, Carlos Quintana, Lucas Kruspzky; Tiago Banega, Jorge Valdéz Chamorro, Sebastián Medina, Nicolás Castro; Jonás Acevedo, Axel Rodríguez. DT: Facundo Sava.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.