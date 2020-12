Racing se queda sin Sebastián Beccacece

"Hemos decidido con el cuerpo técnico, se lo he informado a Víctor (Blanco), al plantel y ahora a los hinchas y socios de Racing, que no vamos a continuar en la institución cuando terminen los tres partidos que quedan. Lo digo con dolor porque tengo un grupo muy leal, que admiro muchísimo", confirmó más tarde.

Luego habló de su relación con Blanco y con Milito, y aseguró que le hubiera encantado seguir porque le gusta mucho el club. "Tuve una relación muy buena con Diego Milito y con Víctor Blanco. Esa dupla le ha dado muchísimo al club. Le manifesté a ambos que con la salida de Diego el único que pierde es Racing", declaró.

"Me hubiera encantado seguir con Víctor y Diego porque me gusta todo de Racing: la gente que trabaja, los hinchas, el plantel que tengo, pero para ser creíble hay que ser coherente. No puedo decir una cosa y hacer otra", agregó.

Además, habló del año político que hubo en Racing y cómo todas las cosas que se dijeron fortalecieron al grupo. "Hay situaciones que no tienen que ver con nosotros, sino con la política. Fue un año político y quisieron instalar un montón de cosas pero nunca pudieron romper la unión del grupo. Un dirigente me dijo, cuando iban dos partidos, que él no me quería en Racing. Fue antes de Independiente. Le dije y le demostré que estaba equivocado", reveló.

"Les agradezco a todos los que nos pusieron palos en la rueda porque nos han hecho más fuertes. Siempre se habló de un bien común, que es Racing, pero cada uno tiene sus propios intereses", añadió.