Racing: posteo sugestivo de Cardona tras cruce con hinchas

Todo ocurrió en la previa del encuentro que la Academia le ganó por 2-1 al Tatengue. Durante el precalentamiento, se lo vio a Cardona señalándole a los empleados de seguridad del club a una persona que lo estaba insultado desde una de las plateas. Los auxiliares se dirigieron hacia la ubicación del hombre para intentar calmar los ánimos.

Pero la situación no terminó allí. Cuando se metió en el túnel hacia el vestuario y, más tarde, durante su caminata hacia el banco de suplentes, el colombiano le dirigió varias miradas de desdén y le hizo algunos gestos al fanático que no paraba de gritarle.

Embed Los gestos de Cardona a los hinchas de Racing. pic.twitter.com/Wp0sSbeZDj — Racing de Alma (@racingdealma) September 27, 2022

Edwin Cardona no ha tenido mucha participación en los últimos partidos de Racing debido a que el entrenador Fernando Gago no lo ve en buena forma física. De hecho, ante Unión, estuvo entre los suplentes y no entró.

El ex jugador de Boca no está pasando su mejor momento futbolístico y los hinchas de la Academia se lo hacen saber. Se le reclama sobre su bajo nivel en el juego, así como también la falta de actitud y compromiso en los entrenamientos. También trascendió que no se encuentra en las mejores condiciones físicas.