Racing derrotó a Independiente Rivadavia y sueña con dar pelea en la Liga Profesional

Lo que dejó Racing ante Independiente Rivadavia

El inicio de su compromiso con Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda no fue el esperado para Racing. Si bien la Academia tiene su foco puesto en la final de la Copa Sudamericana contra el Cruzeiro, los de Gustavo Costas sabían que no debían perder puntos en el torneo doméstico para mantener las chances matemáticas intactas de pelear en la Liga Profesional y presionar a los líderes Huracán y Vélez.