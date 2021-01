Quiroz: "No pude dormir de la ansiedad que tenía"

"La verdad es que fue un año muy duro, complicado, pero ahora estoy feliz por volver a entrenar justamente un año después de todo lo que me pasó. No pude dormir de la ansiedad que tenía", afirmó el juvenil de 21 años que surgió de la escuelita de Unión de Santa Fe.

El tumor que tenía Ivo era benigno y luego de la cirugía no le quedaron secuelas, más allá de los cuidados lógicos que debe tener a la hora de entrenar.

"En la práctica usé un gorro protector esos que se usa en la natación. El Profe (Néstor Galliussi) me querían llevar despacio, pero le dije que ya venía entrenando solo. Entonces me dijo ‘bueno entrená normal’. En ese momento le contesté que después de todo lo que pasé tengo unas ganas de pegarle un cabezazo a la pared (risas)", afirmó.

El juvenil también contó cómo fue el regreso y el reencuentro con sus compañeros.

"Me recibieron muy bien, el trato con ellos siempre fue bueno. Esperé tanto este momento y en la práctica nos acordamos de muchas cosas y nos reímos muchísimo", sostuvo.

Al momento de repasar los momentos más difíciles por los que tuvo que atravesar, Quiroz sostuvo que el apoyo de sus seres queridos fue fundamental.

"Me apoyé mucho en mi familia y ellos también se apoyaron en mi. Porque hubo días y semanas donde estaba muy bajón y pensaba mucho en el futuro. Quería ser optimista, pero uno siempre se imagina lo peor. La realidad era que había muchas chances que no salga del todo bien de la operación. Gracias a Dios salió todo bien. Traté de pensar siempre en positivo, en que iba a volver al fútbol y a una vida normal. Más allá que los mismos médicos no me querían dar muchas ilusiones. Todo dependía de cómo saliera de la operación y de mi. El postoperatorio no era sencillo y la recuperación tampoco. Pero mi familia y mi novia fueron mis pilares", manifestó.

Ese primer paso que dio en su regreso al predio cercano a la Base Aérea de Paraná no se lo olvidará nunca.

"Cuando llegué pensé en todo lo que pasé. Hoy (por el martes) tuve que pasar por los controles del club y también hacerme un hisopado. No veía la hora de que pase todo eso para estar en el predio. Ver a los chicos de nuevo fue emocionante", agregó.

En la charla, Ivo también contó cómo llegó a la entidad Rojinegra.

"En junio de 2019 mi papá habló con el Colorado Regenhardt (coordinador de las inferiores de Patronato por ese entonces). Me consiguió una prueba en Cuarta División y por suerte quedé. Ahí empezó todo", dijo.

Quiroz es volante extremo y reconoció no tener problemas en jugar por cualquiera de las bandas.

"Lo puedo hacer hasta de interno, no tengo problemas", señaló el joven, aunque aclaró que prefiere el sector izquierdo.

Ahora, Ivo vive el día a día. Se toma las cosas con más calma y sabe que tiene que seguir mejorando desde lo físico para luego volver a tener contacto con la pelota.

"Quiero ir paso a paso, porque recién estoy volviendo", aclaró.

Sobre su futuro, el juvenil dejó en claro que esta semana debe resolver muchas cosas.

"Tengo que charlar con los dirigentes, también con Gaby (Graciani, entrenador de la Reserva) para ver qué es lo que quieren ellos", finalizó Quiroz.

Si todo sale bien, el futbolista santafesino podría firmar su primer contrato profesional con la entidad paranaense, lo que sería una muy buena noticia, como para seguir dejando atrás el duro año que le tocó vivir.