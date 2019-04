Quintero habló de la lesión

Mientras se recupera en Medellín, Juan Fernando Quintero, mediocampista de River, reveló detalles del momento en el que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda ante Independiente, en el 3-0 por la Superliga.

"Sentí algo extraño que nunca había sentido. Me toco la rodilla en una jugada, le digo al médico que sentí una molestia, no sé, algo extraño, aunque me daba para seguir", contó, en el adelanto de una entrevista publicada por Deportes RCN.

Además, Juanfer agregó: "Cuando llegan los seis minutos del segundo tiempo, hago un cambio de ritmo y se me va la rodilla, es ahí que pido el cambio. Se me volvió a salir, fueron tres veces en 15 minutos".

Por último, el colombiano contó que "en ningún momento" desde que sufrió la lesión estuvo "triste" y expresó: "Debía prepararme y sacar fuerzas no sé de qué lugar. Voy a hacer las cosas de la mejor manera sabiendo que tengo las personas indicadas al lado".

LESIONES. El plantel de River se entrenó de cara al encuentro de mañana frente a Argentino de Merlo, por la Copa Argentina, y luego de la práctica se confirmó que Franco Armani y Exequiel Palacios volverán a la convocatoria.

El arquero del Millonario, que se desgarró en el partido ante Talleres hace poco más de dos semanas, trabajó esta tarde junto a sus compañeros y ahora Marcelo Gallardo deberá resolver si le da minutos ante La Academia o lo guarda para el choque ante Palestino, por Copa Libertadores, a disputarse el miércoles de la semana que viene.

Por otra parte, también volverá a la lista el juvenil Palacios, quien había sufrido la fractura proximal del peroné derecho en el partido ante Racing por la Superliga disputado el 10 de febrero

PEDIDO. Argentino de Merlo, será rival de River por los 32vos de final de la Copa Argentina y Luis Zencich, el secretario del la institución, afirmó que en caso de perder el partido le pedirá a Marcelo Gallardo que les done el monto obtenido. "Le voy a pedir que si nos ganan nos donen el premio. Para nosotros es un montón de dinero, para ellos no significa mucho", expresó en diálogo con Jogo Bonito por Club 947 FM.

"Tengo el honor que comió varias veces en mi casa. Siempre colaboró mucho con la filial. River es lo más grande que hay. Soy hincha de los dos, pero llevo tatuado el escudo de Merlo", contó el dirigente en referencia a su relación con el entrenador y el club millonario.

Con respecto al partido, Zencich declaró que las expectativas se mantienen pero que tienen claro que jugarán frente al campeón de América. El encuentro se disputará el miércoles a las 21.10 en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta.