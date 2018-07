"Quiero que las chicas vean que se puede"

La Selección Argentina U17 se prepara para la Copa del Mundo U17 a disputarse en Minsk, capital de Bielorrusia, del 21 y 29 de julio. El equipo nacional está concentrado en el Cenard y tendrá una representante entrerriana: Malvina Dagostino. La jugadora de Viale habló con Ovación en la previa del torneo más importante de su carrera y resaltó el esfuerzo para llegar a estar entre las 12 mejores del país. Contó de los desafíos colectivos e individuales y del apoyo de su familia y sus compañeras de Talleres.

"Es la etapa final a la que todas queríamos llegar. Es una etapa linda y complicada a la vez porque nos enfrentamos a las grandes potencias y hay que trabajar mucho, pero siempre con alegría", remarcó la pivote de Talleres en comunicación telefónica.

La Gringa señaló que en esta etapa previa están ajustando detalles para enfrentar a las grandes potencias. "Venimos trabajando y planificando cosas de los rivales que vamos a enfrentar", sostuvo la jugadora campeona del Torneo Federal con Talleres en el 2017.

La jugadora que participó de todo el proceso de esta camada: Sudamericano U15 2016 en Ibarra, Ecuador, y el Premundial FIBA Américas U16 2017 en Buenos Aires manifestó que el gran desafío es "dejar a la Argentina en lo más alto". "Queremos hacer el mejor papel", agregó la pivote.

En tal sentido aclaró que "primero tenemos que ir partido a partido" y remarcó que "todos lo rivales serán difíciles". Al mismo tiempo se sinceró y dijo que "es complicado estar entre los cuatro u ocho primeros equipos". "Vamos hay que ir partido a partido y ahí se verá", subrayó.

En lo individual su objetivo está claro. "Trataré de ganarme cada vez un poco más de minutos y ayudar al grupo en lo que pueda", expresó la tercera jugadora del club de Paraná en integrar un seleccionado en un Mundial. Antes lo hicieron Johana Puchetti (3x3 en Grecia 2012) y Sofía Chelini (Mundial U19 en Lituania 2013 y 3x3 en Francia 2017).

Malvina hizo sus primeros pasos en Viale FBC y luego se incorporó a Talleres. Para jugar en el Rojo viaja tres o cuatro veces por semana a entrenar a Paraná y cuando no lo hace, ensaya en su ciudad. Es por eso que dejó un mensaje muy claro para todas las chicas de la provincia de Entre Ríos como la única representante. "Me gustaría que a partir de esta convocatoria muchas chicas vean que se puede", señaló. "Con esfuerzo es posible", remarcó sin dudarlo.

Por otra parte confesó que su familia en Viale está viviendo este momento "con mucha alegría" y es lo que la motoriza permanentemente. "Que ellos te estén alentando y apoyando en todo te da fuerza", declaró.

Al mismo tiempo manifestó que sus compañeras de Talleres están "muy felices". "Es el grupo que me apoya desde Paraná", sostuvo. Con un gran presente evitó hablar de un futuro en el básquet profesional y dijo que hoy solo está abocada a la Selección y al Mundial que se viene.

"Hoy solo pienso en la Selección y después iré viendo. Si se da, se da y sino ya he logrado bastante con lo que tenía en mente desde el principio", confesó. Y agregó: "Lo más importante es entrenar todos los días para estar mejor e ir buscando nuevos objetivos".

EL MUNDIAL. En el Mundial, la Selección Argentina compartirá el Grupo C, junto con Nueva Zelanda, España y Hungría. En la primera fase de la competencia los 16 equipos participantes están divididos en cuatro grupos (A, B, C, y D) compuestos por cuatro seleccionados cada uno de ellos. Todos se clasifican para la ronda de octavos de final, en la cual se enfrentarán de forma cruzada entre las zonas A, B, C y D (A1 - B4, A2 - B3, etc.).

DOS AL FIBA. Las entrerrianas Camila Suárez (Concepción del Uruguay) y Sofía Wolf (Talleres) fueron convocadas para integrar la Selección Argentina U18 que jugará el FIBA Américas de la categoría, el cual se disputará del 1 al 7 de agosto en el Distrito Federal mexicano.