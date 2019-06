Este fin de semana el trazado del Club de Volantes Entrerrianos (CVE) recibirá al Turismo Pista Argentino con sus clases y al TC 2000 que tendrá un representante local ya que el joven de 18 años Ezequiel Bastidas será protagonista a bordo de su Peugeot.

El de Paraná viene de ser sexto en Concepción del Uruguay y ahora la meta pasa por meter podio ante su gente. “Es la primera vez que me toca correr de local, así que tendrá un sabor distinto. Sabiendo que es mi primer año y mi cuarta carrera creo que el objetivo igualmente es alto. Quiero lograr mi primer podio y tratar de que sea de local. Estamos trabajando para eso. Creo que vamos por el camino correcto”, dijo Automovilismo Bastidas a Ovación soñando con alcanzar esa meta ante su gente en el CVE.

“Creo que es una motivación extra. Me ayuda mucho a poder motivarme y poder buscar el objetivo que es el podio. Obviamente vamos a ir viendo cómo se da el fin de semana y vamos a ir paso a paso”, dijo Bastidas respecto de sus sensaciones por correr en casa.

La última cita del TC 2000 fue en Concepción del Uruguay, donde el piloto de Peugeot logró un meritorio sexto lugar. “En Concepción me sentí local, pero claramente ahora la sensación será distinta. Hicimos una buena carrera. El sábado estuvimos muy cerca del podio. Veníamos tercero y faltando cinco vueltas me chocan de atrás y perdimos la posibilidad y el domingo quedamos en el sexto lugar, así que de a poco nos vamos mezclando y eso es bueno”.

“La verdad que estamos contentos y por sobre todas las cosas por poder estar en la categoría. En la parte económica se nos pone muy complicado, pero hasta ahora lo que venimos haciendo es muy bueno. Somos los únicos debutantes este año en la categoría y mezclarnos adelante no es poco. Creo que vamos por buen camino. Me falta todavía experiencia a comparación de otros pilotos. Nos vamos conociendo con el equipo, pero poco a poco vamos a llegar al objetivo”, confió el pibe que a los 15 debutó en monopostos.

Está claro que la adaptación a la divisional no fue sencilla, pero con el correr de las fechas Bastidas le va agarrando la mano, aunque aún falta. “Es un cambio totalmente distinto, es lo opuesto a lo que venía manejando en la Fórmula. Antes era tracción trasera con motor trasero y obviamente con muchísimos menos kilos y esto es tracción delantera con 360 caballos que tiene muchísima potencia. Por ahí me falta aprender a manejar lo que es el ritmo del auto, pero creo que venimos por buen camino. En los entrenamientos siempre nos metemos entre los cinco, que es importante. Me falta mejorar con la goma nueva en clasificación y ese es un detalle fundamental a pulir para el fin de semana”.

A la hora de contar cómo se trabaja en Peugeot, Ezequiel dijo: “Con el equipo Peugeot la verdad que venimos trabajando muy bien, y creo que de a poco vamos encontrando el camino. Somos todos nuevos y no hay demasiada confianza, pero con Ulises Armellini junto a su equipo estamos trabajando muy bien. Vamos por bueno camino”. Una labor la hace arriba del auto, pero ahora sumó otra abajo donde el paranaense también está sumando experiencia. “Los fin de semana de Súper TC 2000 y Fórmula Renault estoy con el Gabriel Werner competición a ayudar a los chicos con las radios, mirando cámaras y adquisiciones de datos. Todo suma y voy sumando experiencia. También puedo estar con el equipo d Súper TC 2000 que es el mismo con el que compito yo. Además algún día el objetivo es llegar al Súper TC 2000, vamos por el buen camino”.