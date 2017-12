"Quiero demostrar que puedes cumplir tus sueños desde cero"

En 2001, la periodista y piloto alemana Jutta Kleinschmidt se convirtió en la primera y única mujer que ha conseguido ganar el Rally Dakar. Así que allí hay un antecedente.



"Cuando me compré mi primera camioneta no sabía manejar muy bien y conducía muriéndome de miedo", dice Kanno. Recuerda que de niña le encantaba recorrer las dunas en el desierto peruano de Ica (sur) en la camioneta de su padre, de origen japonés. Por allí precisamente está trazada parte de la ruta del Dakar.



Fernanda asegura que, por ser mujer, no ha sido subestimada por los pilotos. Al contrario, la han elogiado y apoyado con sus conocimientos.



"Toda la gente que corre se ha cruzado con pilotos mujeres porque a nivel internacional hay bastantes y muy buenas. Saben que una mujer también puede competir", explica.



Además del desierto, le esperan en el camino los más de 4.000 metros altura en los andes peruanos y bolivianos, y la sensación térmica de hasta 50 grados en el norte de Argentina.



"Creo que todos los videos que he visto en todos estos años que he soñado con el Dakar no me van a preparar para lo que voy a vivir", comenta. Igual, lo tomará suave.







El patrullero





La piloto, con solo un año de preparación, conducirá una camioneta Toyota Land Cruiser, un antiguo patrullero de la policía de carreteras del Perú que fue adaptado para la dura competencia.

"Todo el motor es original. Solo le hemos cortado la carrocería, reforzamos la suspensión y colocado butacas homologadas para la carrera", explicó a la AFP el jefe de equipo "De cero al Dakar", Alonso Carrillo.

La edición cuarenta de Rally Dakar tendrá su punto de largada en enero desde un cuartel militar en Lima. Según los organizadores, 337 vehículos y 527 participantes de 54 nacionalidades se han inscrito para la competencia.

Perú será representado por 23 equipos en las categorías coches, cuatrimotos y motos.

En la categoría mujeres destacan las motociclistas españolas Laia Sanz y Rosa Romero. A esta se suman la argentina Alicia Reina y la española Cristina Gutiérrez en autos.

Lima fue el escenario de la final del rally en 2012 y la salida en 2013, en las dos únicas ocasiones en las que Perú formó parte del trazado de la prueba, en medio de algunos reclamos de arqueólogos y ambientalistas por el daño que causaban corredores y turistas en zonas protegidas.

Esta vez, vuelve a Perú, con el compromiso de una ruta trazada con respeto a la arqueología y medio ambiente. El Dakar- 2018 en sus 14 etapas finalizará el 20 de enero en la provincia argentina de Córdoba (centro), después de atravesar Bolivia. "Vamos con calma. No vamos para un lugar en la general, nosotros vamos para terminar el Dakar. Entonces eso nos permite ir despacio y sin desesperarnos".

"Tuve que dejar todo, yo trabajaba en un canal (de televisión) muy grande, pero decidí dejarlo para dedicarme 100% al Dakar. Ya me subí al carro y no me baja nadie", afirma Fernanda.