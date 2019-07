Tras conocerse la dura sanción que recibió Gustavo Romero, de 80 fechas de suspensión, por parte de la Liga Paranaense de Fútbol. El DT se acercó a la redacción de UNO y rompió el silencio.

"Quiero creer que no es algo personal conmigo. Nunca me llamaron al descargo por todo lo que pasó. Es una situación incomoda para mí", comentó Gustavo en la transmisión en vivo por Facebook.

Embed

La primera sanción que recibió el DT fue de 20 fechas luego de los cuartos de final entre Sportivo Urquiza y Ministerio en La Floresta. El DT comentó lo que pasó: "Insulté al árbitro por una situación del partido, cuando Ricardo Gómez hace el gesto del codazo de Julián Lemos a Walter Torres. El se expuso delante de toda la gente y eso provocó mi enojo".

Además agregó: "No soy una carmelita descalza, pero siempre trato de actuar con buena predisposición. En la semifinal de ida me dieron varias indicaciones y actué de la mejor manera. Faltando dos minutos para que termine el partido, veo el tumulto de los jugadores y entre a hablar con Caisso que anuló tres goles de Sportivo".

Tras el partido de ida ante San Miguel, donde la V Azulada igualó 2 a 2 se emitió el boletín N°11 de la LPF y el DT se encontró con que le triplicaron la sanción. Primero deberá cumplir las 20 fechas y luego las 60 que recibió en la jornada de ayer.

Por otra parte, Romero se refirió a la actualidad del certamen liguista:

"Siento que los caminos están errados, no hay que competir con otras ligas y menos jugar un sábado. Aún tengo fe que algo puede llegar a cambiar", comentó.

Por otro lado, el DT siempre habló de una liga "mediocre" y dejó su postura con respecto a su frase: "Los hechos están a la vista. Yo no soy un tipo correcto en los modales o que le guste a la mayoría de los dirigentes, soy apasionado y vivo de esto. Si uno no haría las cosas bien, sería uno más del montón y los resultados están a la vista".

También Romero comentó que se acercará a la LPF a presentar su descargo, ya que debería cumplir una sanción de 4 años fuera de las canchas: "Estamos en un país democrático y creo que me van a escuchar. También estoy esperando que me llamen para un descargo. El presidente de Sportivo Pablo Ayala me dio todo el apoyo y se va a reunir con las autoridades para rever está situación".

EL FALLO DE LA LPF

Elocuente fallo de la Liga Paranaense de Fútbol en su último boletín. Un DT fue sancionado y deberá cumplir 80 fechas de suspensión.

Gustavo Romero, técnico de Sportivo Urquiza, había recibido 20 fechas de sanción tras ser expulsado en los cuartos de finales ante Ministerio.

El pasado fin de semana fue informado y el tribunal de disciplina volvió a fallar dándole 60 fechas, que deberán cumplirse una vez finalizada la primera sanción. El dato, es que ya cumplió una... le quedan 79.

Las fechas que recibe el DT del elenco de La Floresta a comparación de otras que se dieron en el mismo boletín son excesivas y no se midieron con la misma vara. Ejemplo, un Juan Manuel Walter, jugador San Benito, recibió 10 fechas tras insultar a un árbitro.

Además, el director técnico no tuvo lugar al descargo por parte del ente regulador. Por otro lado, un jugador de San Miguel intento propinarle golpes de puños a un jugador de Sportivo Urquiza, en varias oportunidades y fue sancionado con tan solo 3 fechas.