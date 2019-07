"Quiero asentarme en la Liga Nacional"

Luchador, aguerrido y valiente. Lucas Goldenberg mostró sus características desde muy pequeño cuando dio sus primeros pasos en el básquet de Paraná con la camiseta de Sionista. En el torneo local marcaba la diferencia con Jere Sandrini, aportando gol a su carácter. Después jugó la Liga Nacional con Sionista y Salta donde vivió alegrías y tristezas. Se mudó a Buenos Aires par a jugar por primera vez la Liga Argentina en un club relacionado con el fútbol y con un andar desconocido en el mundo de la Americana. Allí se ganó el respeto, se convirtió en un caudillo, fue el máximo rebotero del equipo (4,3), promedió 7,8 puntos en 24,3 minutos de juego en una temporada que lo tuvo presente en 57 partidos.

El miércoles por la noche abrazó la copa al consagrarse campeón de la Liga Argentina luego de una serie tremenda ante San Isidro de San Francisco. Platense se impuso por 81 a 60 y ahora, el alero de Paraná, buscará jugar con el equipo de Vicente López y “asentarse definitivamente” en la máxima categoría.

—¿Qué significó haber salido campeón de un torneo tan largo que otorgó un ascenso? —Es una felicidad enorme por haber cumplido un objetivo grupal y personal porque quería lograr el ascenso y poder volver a tener la posibilidad de jugar nuevamente la Liga Nacional.

—¿Te quedás en Platense? —Es mi idea y sería lo mejor, pero bueno todavía es muy pronto para decirte me quedo porque hay que empezar a hablar y está todo el tema de las negociaciones que se hace tedioso durante todas las temporadas. Pero bueno, mi prioridad, en caso de que Platense me quiera, es quedarme acá.

—¿Y a largo plazo qué vas a buscar? —Mi objetivo es jugar acá y después asentarme como jugador de Liga. Quiero tener un buen año de Liga porque los últimos fueron complicados y la verdad me vendría muy bien tener un buen año, que el equipo anda bien y que me pueda asentar definitivamente como un jugador de Liga. Tengo que trabajar en el receso y ese es mi objetivo principal.

—¿Cómo viviste esta serie tan intensa más allá de la diferencia en el resultado del quinto partido? —La diferencia de anoche (por el miércoles) no es lo que fue la serie. En el primer partido ellos iban ganando por 20 puntos, pero cuando entramos al último cuarto estábamos iguales. El resultado fue raro, pero el desarrollo fue muy parejo, muy físico y ellos tienen jugadores muy intensos. En el primer partido nos tomaron por sorpresa. Corregimos el segundo, perdimos parecido el tercero y nos repusimos allá en el cuarto. Este equipo tiene orgullo y en el cuarto demostramos que estábamos vivo.

—¿En qué lugar ubicás esta temporada en tu carrera deportiva? —Cuando los resultados se dan, es fácil calificarla como la mejor. Sin dudas fue algo distinto porque era la primera vez que jugaba la Liga Argentina y al principio me costó adaptarme. Y después, cuando el equipo comenzó a jugar mejor, me empecé a sentir más cómodo y por suerte tuve unos buenos playoff. Me mentalicé y trabajé mucho en mi cabeza para ese momento y por suerte las cosas salieron bien.

—¿Y cómo es trabajar mucho la cabeza? —Cuando quedamos muy cerca de quedarnos con el uno de la Zona Sur sabíamos que se venían un playoffs en los que íbamos a ser candidatos. Teníamos muchas chances de lograr esto y empecé mentalizarme en que iba a ser muy duro; que íbamos a tener que ganar de visitante y en la Liga Argentina es muy duro y lo hicimos en todas las series. Fue un trabaja personal y grupal de estar fuertes, unidos y lo hicimos casi a la perfección. Lo laburamos muy bien y fue una de las clave para ser campeones.

—¿Cómo es el mundo platense, un club relacionado con el fútbol? —En 10 años lograron muchas cosas. Está el mismo entrenador hace mucho tiempo que es el Cholo Vázquez; son consecuentes con un estilo de juego y el Cholo se siente muy identificado porque es hincha del club y los dirigentes y los entrenadores también. Se vive mucho el club. Es un club de barrio y la gente acompaña muchísimo. Sinceramente no sabía lo que era el mundo platense y es impresionante como la gente quiere al club y estoy muy feliz de formar parte de Platense.