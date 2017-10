Quieren cruzar el océano

Según Bárbara Ruiz, "es un sueño" para todas las jugadoras tener las chance dejugar un Mundial y se mostró expectante, pero cautelosa. "Todavía no caigo", remarcó la jugadora nacida en Bovril que estudia el Profesorado de Educación Física. "Vamos a tomar dimensión de que estamos Preseleccionadas cuando lleguemos a Mendoza y empecemos a entrenar. Porque hoy tenemos la adrenalina, pero hasta que no estemos con nuestras compañeras entrenando y viendo como juegan, no nos vamos a dar cuenta a lo que llegamos", expresó la más experimentada. Además de las tres entrerrianas la Preseleccionadas contará con siete jugadores de Mendoza, tucumanas y una jugadora de Tierra del Fuego, a las que las chicas de Paraná conocen por haberlas enfrentado en Torneos Argentinos y nacional de clubes. "El nivel es muy parejo, la diferencia es que las mendocinas tienen más años de futsal. Pero creo que estamos todas al mismo nivel", consideró Gruya que competirá con dos arqueras por un lugar.





Las tres coincidieron que llegaron a esta instancias producto de "los buenos resultados" en los campeonatos nacionales. "El trabajar día a día se nota mucho. Nosotras tenemos nuestra actividades, estudio o trabajo y entrenamos a la noche. Y a pesar de haber estado todo el día, le ponemos pasión", consideró la jugara surgida en el barrio Pancho Ramírez. La Preselección realizará entrenamientos en tres turnos y más allá de la evaluación previa será clave el fin de semana para ingresar a la lista. En tal sentido Bárbara Ruiz dijo que "hay que tratar de dar lo mejor" y Llull aclaró que "no hay que ir a querer inventar algo que no sabemos para llamar la atención".





Por otra parte, Arce, Llul y Ruiz contaron que a partir de que se enteraron de la convocatoria, "el entrenador Pitu comenzó a realizar un trabajo intenso para llegar de la mejor manera". "Siempre fue muy comprometido con su trabajo, pero desde el día que nos llamaron nos puso muchas fichas para prepararnos", contó Arce. La Selección Argentina integrará la Zona en el Mundial junto al local, Catalunya y Francia.

