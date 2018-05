Quiere tres refuerzos de jerarquía

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, brindó detalles acerca del mercado de pases que le depara al Xeneize de cara al próximo torneo: "Tenemos que apuntar a tres refuerzos de jerarquía".

"Tenemos un plantel muy bueno, que viene de ser campeón. Necesitamos calidad, no un montón de jugadores. Tenemos que apuntar a tres refuerzos de jerarquía. Necesitamos sumar algún central, quiero ver cómo está Gago y estará la posibilidad de traer un volante", explicó el director técnico en diálogo con ESPN.

Asimismo, el Mellizo también se refirió a la posible partida del defensor Lisandro Magallán al Ajax de Holanda.

"Todavía no están las partes de acuerdo. Si se va, tenemos que traer un refuerzo de su jerarquía. No esperábamos que se acelere tanto la negociación. Hoy tenemos a Paolo (Goltz), a (Santiago) Vergini y después vienen algunos chicos. Si damos el paso, tenemos que estar cubiertos, no desmantelarnos", sostuvo.

En tanto, el flamante bicampeón del fútbol argentino jugaba al cierre de esta edición en el marco de la Copa Gobierno de San Luis, en la que enfrentaba a un combinado puntano.

A BANFIELD. Tras su salida como entrenador de Almagro, Sebastián Battaglia recibió el llamado de Julio César Falcioni, que se encuentra con licencia médica, para convertirse en su ayudante de campo de cara a la próxima temporada de Banfield. El ex-mediocampista de Boca se unirá a las filas del Taladro a mediados de junio en lo que será su primera experiencia desde el banco en Primera División. Battaglia realizó su estreno como DT en Almagro y finalizó primero en la tabla de posiciones de la B Nacional junto con Aldosivi, pero el desempate finalizó 3-1 en favor del Tiburón. Luego quedó afuera del Reducido ante Agropecuario.