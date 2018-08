Quiere recuperar puntos en su cancha

Buenos Aires.— River Plate recibirá esta noche a Belgrano de Córdoba en la continuidad de la segunda fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. El cotejo se desarrollará a partir de las 20 en el estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, contará con el arbitraje de Silvio Trucco y televisación de TNT Sports.

Esta historia marcará la presentación como local del Millonario. El dueño de casa buscará recuperar las dos unidades que resignó en el capítulo inicial, jornada en la que igualó 0 a 0 en su visita a Huracán, en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

El de esta noche será el quinto partido oficial de River en este semestre y aún sigue invicto. No obstante el Millonario no ha demostrado el nivel de juego que el entrenador Marcelo Gallardo quiere para el equipo y en sus últimos dos encuentros no pudo superar el empate a cero.

El plantel Millonario viene de afrontar una semana complicada después de perder a tres jugadores por lesión. Gonzalo Montiel, Camilo Mayada e Ignacio Scocco quedaron descartados para el encuentro ante el Pirata y corren serios riesgos de tampoco estar presentes contra Racing por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Belgrano también sumó una unidad en su estreno al igualar 0 a 0 como local ante San Martín de San Juan. El Pirata visitará el Monumental con la soga en el cuello dado que está ubicado en los últimos sectores de la tabla de los promedios.

El resto. Defensa y Justicia recibirá a Atlético Tucumán desde las 13.15 en Florencio Varela. Este juego será arbitrado por Fernando Espinoza y será transmitido por Fox Sports. El Halcón comienza a transitar el camino de una semana que será adrenalina pura. Es que el próximo martes jugará ante Banfield por la Copa Sudamericana.

El entrenador Sebastián Beccacece deberá maximizar los esfuerzos del plantel para rendir al máximo posible en cada uno de los compromisos. Es por ello que se cree que el equipo pueda tener algunos cambios ante el Decano tucumano en relación a la alineación que igualó 2 a 2 ante Lanús. En este sentido se produciría los ingresos de Nicolás Fernández y Domingo Blanco.

Del lado tucumano, Ricardo Zielinski cuenta con las bajas por lesión de dos jugadores claves: Luis Rodriguez y David Barbona. El parte médico indica que el Pulguita sufrió "un edema muscular en el isquio femoral", mientras que el ex-Nueva Chicago y Estudiantes de La Plata será operado por un flemón en la zona del maxilar superior.

Por otro lado, Banfield, que en la fecha inicial perdió 1 a 0 en su visita a Rosario Central, recibirá desde las 15.30 a Gimnasia La Plata, que viene de derrotar 1 a 0 a Argentinos Juniors. Mientras que a las 17.45 el Bicho Colorado de La Paternal recibirá a Godoy Cruz de Mendoza.









Festejos con el Gordo Cavenaghi





El exdelantero de River Plate Fernando Cavenaghi estará presente esta noche en la cena que se desarrollará en la Sala Mayo, en el marco de los festejos del 20° aniversario de la Filial River Paraná. Previamente, a partir de las 18, uno de los últimos grandes goleadores que tuvo el Millonario atenderá a la prensa en una conferencia que se llevará adelante en la sala de convenciones del Gran Hotel Paraná.