Quiere encontrar la felicidad en La Plata

Más allá del dicho de que "la plata no hace a la felicidad", Patronato intentará encontrarla en la Ciudad de las Diagonales. Será hoy cuando a partir de las 17 visite a Gimnasia en el marco de las novena fecha de la Superliga . Diego Abal tendrá la misión de impartir justicia. Juan Pablo Pumpido mantiene una duda en la alineación; el local tendrá un solo cambio. Desde las 16 viví la previa a través de Radio La Red Paraná, 97.1.

Como analizar la racha de Patringa. Como que hace cuatro partido que no gana o dos que no pierde. Lo concreto es que la necesidad de un triunfo se impone para mantener el clima de tranquilidad que reina en el campamento Santo.

Con ocho capítulos consumidos la identidad del elenco entrerriano no está definida. La prédica verbal de trabajar en base a la tenencia no siempre encuentra correlato dentro del campo de acciones. Se la pudo tener más ante Newell's, pero cuando se tuvo un hombre de más en cancha. Tal vez la cuestión no pase tanto por el control del balón, sino por la utilidad que se le da cuando en patrimonio propio.

En los lejanos éxitos sobre Argentinos Juniors y Tigre, el Rojinegro demostró que puede lastimar cuando tiene enfrente un equipo que lo ataca y no sostiene el equilibrio entre líneas. Que saliendo rápido y con Martín Rivero como conductor las réplicas Rojinegras son amenazantes.

Patrón viajó ayer con la duda de Abel Peralta o Alberto Contrera en la mitad de la cancha; dos jugadores con características diferentes para ocuparse del carril derecho. El mendocino, que apenas jugó ocho minutos en el acto inicial y se lesionó ante San Martín de San Juan, puede darle un interesante ida y vuelta cubriendo las espaldas de Lautaro Geminiani cuando cruce la línea divisoria e incluso llegar con posibilidades de gol al área enemiga. En tanto que el paraguayo es un jugador más estacional, sin tanto recorrido con el carril pero que a partir de su exquisita pegada puede poner claridad a las aventuras ofensivas.

Enfrente estará Gimnasia con un técnico como Marcelo Soso que no convence con su filosofía y camina por la cuerda floja. El Mensana, por su condición de dueño de casa, tal vez cargue con las mayores responsabilidades para obtener un resultado positivo.

En lo que va del entrecortado certamen de Primera A, mostró ser un equipo que intenta atacar mucho -no siempre con orden- y defiende decididamente mal. Con 16 tantos en contra -registra 11 a favor- es el segundo elenco más goleado de la competencia -apenas superado por Temperley con 17-. Para estar tarde tendrá como única innovación el ingreso de Facundo Oreja por Ezequiel Bonifacio en el lateral derecho, con respecto a la alineación que arrancó el duelo en la posterior derrota ante Chacarita.

