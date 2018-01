"Quedó pendiente ir juntos a pescar"

Son esas cosas a las que uno no les encuentra un porqué; inexplicables por donde se las mire. Inaceptables desde todo punto de vista, no hay creencia que le dé validez. Tobías González fue un niño paranaense al que con apenas 7 años se le detectó leucemia, y que a pesar de su lucha inclaudicable dejó de existir el lunes. El pequeño tenía devoción por el fútbol, era hincha de Patronato y su ídolo fue Sebastián Bértoli. El arquero del Rojinegro acompañó a Tobi y su familia en gran parte de su batalla; estuvo cerca del niño hasta sus minutos finales. "Nos quedó pendiente ir a pescar alguna vez juntos", afirmó el uno a Ovación poniendo de manifiesto la amistad que se había creado con el pequeño.

Hoy la popularidad del Seba es distinta, es mayor a la de hace una década y seguramente los logros deportivos alcanzados con Patrón tienen mucho que ver, pero sus actos solidarios se remiten a la época del Argentino B, cuando junto a los por entonces compañeros de equipo concurrían al Hospital de Niños o el Hogar Ángeles Custodios a entregar juguetes u otras cosas que eran esenciales: "Sí, varias veces fuimos con los compañeros de equipo; en algunos casos a llevar juguetes, regalos y otras cosas que eran de utilidad para los chicos. Siempre estuvimos y estaremos para colaborar en lo que podamos", consideró. Luego el futbolista prosiguió con su relato: "La popularidad que tiene el fútbol en el país hace que muchas veces te vean de distinta manera, pero los jugadores somos seres humanos como cualquiera con los mismos sentimientos y espíritu solidario", manifestó.

Al hacerse público la situación de Tobías y la necesidad de su familia hubo muchos sectores que se vieron comprometidos, entre ellos el capitán del elenco Santo de Villa Sarmiento: "El de Tobías fue un caso particular porque a través de sus seres queridos me enteré de que me quería conocer y por eso me acerqué con el fin de intentar ayudarlo y acompañarlo en su lucha. Mi intención no es que esto tomara estado público; me movilizó la solidaridad y necesidad de ayudar a Tobías. Fue un chico muy valiente", sostuvo.

Otras de las pasiones de Tobi era la pesca: "Sí, me lo comentó cuando estuvimos juntos, nos quedó pendiente ir a pescar juntos. Lamentablemente el estado de él y mis tiempos que no abundan lo impidieron", aseguró.

Dentro de la cancha Bértoli se muestra como un tipo de fuerte carácter, envuelto por una coraza que aparenta ser impenetrable: "En la cancha y en el club soy un tipo con carácter, pero tengo la sensibilidad de cualquier persona. Me gusta ayudar a los que necesitan porque me reconforta. Hay cosas que me conmueven", narró.

El lunes sorprendió la ausencia del Seba del entrenamiento que el plantel profesional desarrolló en La Capillita pensando en el cotejo del viernes ante Godoy Cruz de Mendoza por la fecha 14 de la Superliga de Primera A: "Sucedió que me llamó el papá de Tobías y me dijo que estaba bastante complicado y quería verme. Entonces hablé con el cuerpo técnico y entendieron la situación. Me fui hasta el hospital y estuve un rato con Tobías como para darle fuerzas. Agradezco al cuerpo técnico y mis compañeros que me entendieron y lamento mucho lo que pasó con Tobías", detalló.

Repetitivamente, debajo de los tres palos, Sebastián Bértoli pone de manifiesto sus virtudes como arquero. Acompañando a Tobías y sus allegados evidenció sus cualidades como persona.

Que quede claro que no era la intención del golero de exponer su acción ante un tema tan doloroso, sino que UNO consideró importante remarcarlo.





