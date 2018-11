Quedó "pegada" al escándalo por la reventa de entradas

La bella Micaela Romero, ex integrante de "Las Boquita" y quien fue vinculada sentimentalmente con Ezequiel Barco, quedó "pegada" en el escándalo por reventa de entradas para el Boca River por Copa Libertadores

En su cuenta de Instagram, publicó que estaba vendiendo tres abonos a 3300 dólares cada uno o los tres por 9500. Según relató la ex porrista en diálogo con BigBang, el posteo no es propio, sino que pertenece un tal Facu Garnier.

"Vi la publicación sobre esas entradas y pregunté para comprarlas para mí. Si las publicaba, me dijeron que me bajaban el precio", explicó.

En la publicación se puede leer el nombre del usuario que originalmente revendía las entradas. "No tengo nada que ver con eso. Yo publiqué y puse el nombre de él, y cuando me preguntaban sobre las entradas yo solo respondía que hablaran con él. No tengo idea", agregó la modelo.