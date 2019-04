"Quedan cosas que serán imborrables"

Dante y Estela, papá y mamá de Sebastián Bértoli. Los dos están tristes, como su hijo, porque se terminó una etapa y en la que ellos siempre estuvieron. Pero a la vez también están felices porque ese recorrido fue exitoso por donde se lo mire.





Fueron 16 años en Patronato . El Gringo arrancó en la Liga Paranaense de Fútbol y bajó su telón en Primera División y en todo el proceso hubo memorables actuaciones.

padres bértoli3.jpg Foto UNO/Juan Manuel Hernández







Sus padres estuvieron siempre a su lado y este final no sería la excepción. UNO habló con ellos respecto de este final. "Fue duro porque uno siempre quiere estar con él. Fue una decisión de él, es grande y estaba cansado de un montón de cosas. Se despidió de la mejor manera y eso es lo importante. Él ataja el penal para ascender y ataja esa pelota tan terrible sobre el final ante Argentinos, que si empataba no sé cómo terminaba la historia", confesó Dante respecto de lo que fue la determinación de su hijo de abandonar la práctica profesional del fútbol dejando a Patrón en Primera.





A su turno, Estela, recordó: "Desde que era chiquito, desde los 9, nosotros lo acompañamos. Toda la vida. La mitad de nuestra vida y más. Yo ahora lo digo tranquila, pero nunca me pude acostumbrar. Tengo un problema de gastritis y Gabriel Graciani una vez me dijo; 'creo que ese problema es nuestro'", enfatizó y continuó con su relato: "El año pasado Sebastián me había dicho. Yo suelo conversar mano a mano con Sebastián y él me cuenta muchas cosas. Él ya el año pasado tenía ganas de dejar, pero estaba indeciso. 'Estoy cansado y estresado', me dijo. Y este año la verdad fue terrible porque yo veía que se iba y claro que sufrió porque no quería dejar a Patronato en otra categoría"





padres bértoli1.jpg Foto UNO/Juan Manuel Hernández







Bértoli es un referente, el capitán y el que toma muchas determinaciones desde hace tiempo en Patronato. Para él hubiera sido tremendo descender con el Rojinegro. "Siempre se sintió muy responsable y a veces demasiado. Este año fue muy difícil. Te digo, y creo que el padre siente lo mismo, si él está triste nosotros también porque siempre lo acompañamos. Es una etapa que termina para todos. Se siente un vacío porque fuimos padres presentes. Siempre estuvo acá y fue muy difícil. Mis rezos, todo lo que le mando al arco de Patronato. No me quedó cosa que no le mandara", confesó la madre.





En el duelo con Argentinos hubo una cábala. Dante se fue con la casaca que usó su hijo en el ascenso a Primera. "Fue una cábala. Yo dije esta es la del ascenso y será la que va a mantener la categoría y se dio gracias Dios".





Lo acompañan desde los 9, conocen a su hijo, y de alguna manera u otra se imaginaron que Seba haría semejante recorrido en una misma institución. "No soy mucho de mirar, pero sé de la personalidad que él tuvo siempre y eso fue. Él siempre se puso objetivos y desde chico fue así. Gracias a Dios lo logró y en su pueblo. En su ciudad fue algo maravilloso y quizá ahora uno se da cuenta que la carrera se terminó y de todo lo que hizo. Uno analiza más en frío y quedan cosas imborrables en la cabeza de uno. El penal a River, estar nosotros acá y que nos llamen todos, eso fue inolvidable".





padres bértoli4.jpg Foto UNO/Juan Manuel Hernández



Las imágenes son muchas, pero Dante y Estela no se olvidan más cuando estando en Europa vieron a su hijo por TV atajando ante Boca en mítica La Bombonera. "Yo sabía que llegaría por su responsabilidad y llegó a Primera como yo quería. Nosotros estábamos en Roma y jugó ante Boca cuando terminó 1-1 en La Bombonera. Nos sorprendió mucho. Había mucha gente de Buenos Aires, y claro decía esta noche juega Boca y yo les dije 'ya vas a ver cómo le vamos a ganar con Patronato'. Se rieron. Mi cuñado les dice 'ellos son los padres del arquero' y todos se sorprendieron. Después en la habitación gritamos el gol. Al otro día se cortó la relación y nos decían a ustedes no los vamos a saludar", recordó Dante.





Por último los papás le dejaron su mensaje al Cabezón. "Yo le doy las felicitaciones por la carrera que hizo, la verdad muy buena y se retiró como él quería", dijo Dante y finalizó Estela: "Se retiró como él quería. La felicidad que nos dio como jugador fue impresionante, pero a mí lo que más me gusta y me hace sentir orgullosa es que toda la gente me dice que es una buena persona. Me quedo con eso".





padres bértoli2.jpg Foto UNO/Juan Manuel Hernández









Suplemento Especial Sebastián Bértoli: Redacción: Sebastián Gálligo, Andrés Martino y Matías Larraule / Edición: Mauro Meyer / Diseño y Armado: Marina Gabas Mitre