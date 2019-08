El jugador juninense, pero paranaense por adopción, Santiago Rudolf (24 años) tuvo como última parada el ACS Poli Timisoara de Rumania, un equipo de fútbol que contó con los servicios de ex-Patronato. Allí, entre otras cosas, logró debutar en Primera, pero lamentablemente se lesionó feo y terminó en malos términos con la entidad europea que no se hizo cargo de su lesión.

Ahora, ya recuperado y en Paraná, el jugador, que además estuvo en Boca e Independiente, piensa en su futuro donde aparecen dos opciones: o se va a España o se muda al Caribe para seguir con su carrera deportiva.

—¿Cómo fue el momento de la lesión?

— La verdad que el momento fue durísimo porque me encontraba solo y sin saber qué hacer y qué iba a pasar. Yo me fui en agosto y me lastimé en octubre, pero la experiencia es increíble ya que es lo que uno sueña de chiquito, jugar en Europa y debutar allá porque yo no había debutado en Argentina ya que había jugado en Boca, Independiente y Patronato siempre quedando libre. Fue hermoso, pero lamentablemente tocó. Son cosas del fútbol y de la vida.

— Y el club, cuando pasa esto, no se hace cargo. ¿Cómo terminaron?

— La verdad que fue una película porque el club, cuando yo me sumo al plantel, había descendido a Segunda, un club muy grande y como todo club que se va al descenso tenía problemas económicos. Y uno va con la intención de hacer resurgir al equipo de alguna manera y las cosas se dieron al revés. No se daban los resultados y a mí me toca lastimarme en un partido en un momento en el que el club no estaba pasando un buen momento económico y ahí empezaron las disputas, algo increíble. Y es por eso que espero que sirva esta nota para concientizar y que los jugadores sepan que pasa en el fútbol y en cualquier ámbito de la vida. Comenzaron las disputas con el club y me tocó operarme en Rosario en enero y en diciembre rescindí el contrato por incumplimiento de pago.

— ¿Y hoy ya estás recuperado?

— Sí, ya hace siete meses. Hice la parte importante en Buenos Aires, me fui a Neuquén porque hay unas termas naturales allá y tuve la chance de ir porque mi hermana trabaja ahí. Me instalé tres semanas en Copagüe y ya hace tres meses estoy acá en Paraná. Estoy en la última parte haciendo pretemporada así que ansiando saber dónde me voy.

— ¿Y qué hay?

— La idea en un principio es España para seguir en la órbita del fútbol y aprovechar el pasaporte italiano que tanto me costó conseguir y sino será el Caribe que es un fútbol que está creciendo y es una puerta a Estados Unidos donde se invierte un montón. Tengo excompañeros como Matías Garrido y Jonathan Ferrari que están en Guatemala y Matías Fonseca estuvo en Costa Rica. El mercado ahí se está abriendo y el fútbol también crece.

TRAYECTORIA. Se inició futbolísticamente en 1999 en el Club San Martín de Progreso de Santa Fe. Antes de su llegada a Paraná, estuvo un breve tiempo jugando para Club Social y Deportivo Naschel de la localidad de Naschel, San Luis. En el año 2001, a los 7 años, se alistó en las formativas de Patronato.

Al año siguiente, realizó su primer prueba futbolística en Boca y luego ficha integrando la Octava División. Luego de un año regresa a las juveniles de Patronato donde luego de una gran temporada obtuvo su relevamiento al plantel profesional de la mano de Marcelo Fuentes. En el año 2012 pasó a formar parte de la Sexta de Independiente.

Más adelante a los 20 años firmó su primer contrato profesional con Patronato integrando el plantel profesional a cargo de Rubén Forestello. Finalmente se fue a Rumania, su último paso.

Seguir a Patronato a la distancia

“Sinceramente a Patronato no lo seguí cuando me fui a Rumania porque es complicado con los horarios y demás, pero sí dejame felicitar porque la verdad mantenerse en Primera es un logro importante. Me encanta que de a poco hayan debutado jugadores y que se consoliden en Primera. Le deseo lo mejor a Patronato y espero que sigan con este camino ya que un club si quiere estar bien debe invertir y darle bola a las inferiores, a la infraestructura y al estadio. El jugador va y viene. Hay que invertir en los entrenadores y en lo que tenemos acá, en lo que es Paraná”, dijo claramente.