"Que a River se le caiga la bombacha en la Copa"

Diego Maradona habló sobre el cruce entre Lanús y River, por la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores, y evidenció su costado Xeneize con una frase alusiva al Millonario y sus ganas de que se quede afuera.





"Ahora, a todos los de Boca, nos gustaría que se le caiga la bombacha a River en la Copa. Por supuesto que sí", manifestó en diálogo con Olé el Diez, quien hizo referencia a su frase idéntica en su último partido en el Monumental: "Hacía como siete años que no nos ganaban su cancha y esa vez tenían todo para ganarnos. Me acuerdo bien. Pero sacamos la camiseta nosotros y a ellos se les cayó. Fue así".





Además, Maradona se refirió al actual equipo de Guillermo Barros Schelotto: "Está muy bien. Me gusta. Es un equipo en el que me gustaría jugar, me encantaría. Con Barrios, con Pavón, con Benedetto, con todos los muchachos". Justamente sobre Benedetto manifestó: "Que la siga rompiendo en Boca, que la Selección lo espera. Tiene grandes cualidades".