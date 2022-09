¿Qué pasará con el futuro de Gallardo en River?

River de Gallardo versión 2022:Out vs Tigre en 4tos de Copa de la LigaOut vs Vélez en 8vos de LibertadoresOut vs Patronato en 4tos de Copa ArgentinaPerdió los Superclásicos en ambas canchasA 9 puntos del primero en la Liga (18 en juego) pic.twitter.com/vcQlk53tcg