Qué necesita Boca para ser campeón de la Liga Profesional

Con 51 puntos, el equipo de Hugo Ibarra arriba al duelo con el Rojo en la cima del campeonato. De este modo, de lograr una victoria ante el conjunto de Julio César Falcioni no podrá ser superado por la Academia, escolta con 50 unidades, y se bordará una nueva estrella local, la primera bajo la conducción del Negro.

En caso de no pasar de la igualdad con Independiente, Boca sí deberá mirar de reojo lo que ocurra entre Racing y River en el Cilindro. Para ser campeón con este resultado, los dirigidos por Fernando Gago no deberán ganarle al Millonario.

Y también se analiza el peor de los panoramas: si Boca pierde con el Rey de Copas en La Bombonera, solo podría ser campeón si la Academia también es derrotada por el elenco de Marcelo Gallardo en Avellaneda.

Todos los resultados que se le pueden dar a Boca en la Liga Profesional

Si Boca gana vs. Independiente, es campeón

Si Boca empata vs. Independiente, Racing no debe ganar vs. River

Si Boca pierde vs. Independiente, Racing debe perder vs. River

Qué pasa si hay igualdad de puntos entre Boca y Racing en la Liga Profesional

En caso de que haya igualdad de puntos, la AFA informó que el desempate se realizará el próximo miércoles 26 de octubre en cancha neutral. Además, la Asociación del Fútbol Argentino comunicó que en caso de que se tenga que realizar un partido desempate, las fechas de semifinales y final de la Copa Argentina 2022 modificarán sus fechas, y se jugarán la primera semana de noviembre.