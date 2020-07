Qué le van hablar de amor a Marce Molteo

La bandera que dice “qué me van hablar de amor” que está en el estadio Baglieto lo resume absolutamente todo. Se llama Marcelo Molteo, es empleado del Club Ciclista Paraná y pasa sus días de cuarentena dentro de la entidad de calle Santiago del Estero.

Todas las mañanas aparece otro trabajador, Pilin Reynoso, con quien realizan trabajos de mantenimiento para que cuando todo regrese a la normalidad el Verde luzca una pinturita. “La verdad que la experiencia tiene su sentimiento porque no tendríamos que estar acá, esto debería funcionar normal, pero dado esto de la pandemia la idea fue no abandonar el club porque el club nunca nos abandonó a nosotros. Este silencio triste que tiene hoy el club tratamos de acompañarlo con un abrazo. Un expresidente siempre dice Ciclista te abraza y ahora es momento que nosotros abracemos al club y estemos acompañando esto”, le dijo a Ovación Marcelo quién a esta altura del partido, llegando al día 125 de aislamiento, no sabe si el Verde es su primera o segunda casa.

Tengo mi casita, pero mi amor está acá. Esta es la casa de mis amores. Estamos acompañando y por suerte esta es una familia muy grande y muy linda. Hay gente buenísima acá que está permanentemente acompañando y preocupada por le que le pasa al club o si necesita algo, así que no estamos solos. El club está acompañado”.

Club Ciclista.jpg La bandera describe el amor que sienten por el Club Ciclista Paraná UNO / Juan Manuel Hernández

Pilin Reynoso es su compañero de trabajo aunque no vive en el club. Llega todas las mañana con las mismas ganas y el mismo amor. “Pilin viene todos los días y tenemos un horario que es hasta las 16 donde trabajamos juntos. Yo luego me quedo en el club haciendo el resto”.

“Mantener la entidad, esa es la idea en materia laboral. “Lo más importante que hicimos es la reparación de unas filtraciones que teníamos en el estadio. Eso fue lo más importante. Luego se mantuvo y se mejoró lo que está. Darle un poco de color a lo que se iba a pagando. Estamos tratando de renovar todo y a la cancha, que es lo principal para nosotros, se la está mejorando. Ahí vamos, despacito”, dijo.

Por último Molteo pidió a gritos ver nuevamente jugadores picando la naranja en la cancha: “Nosotros necesitamos los chicos sí o sí, de Escuelita a Veteranos porque son ellos los que dan vida al club. Se lo extraña muchísimo. No sentir el ruido del pique de la pelota es mortal para nosotros y eso es lo que nos da vida”.

PERTENENCIA.

Juan Movio es el actual presidente el CCP. El dirigente solo mostró admiración por lo que hacen estos trabajadores por la entidad. “No es porque estén ellos presentes, lo decimos públicamente. Ellos son parte de la familia de Ciclista y sin ellos esto no sería realidad. Es así. Ellos tienen la camiseta puesta y son uno más de nosotros. Sin tener la obligación, en la parte dura de la cuarentena, ellos en ningún momento dudaron y dijeron presente sin tener que hacerlo. Eso muestra a las claras el sentido de pertenencia que tienen”, afirmó

Juan Movio Club Ciclista.jpg Juan Movio, presidente del Club Ciclista UNO / Juan Manuel Hernández

“Dentro de las posibilidades y las limitaciones que tenemos, los chicos están dejando de la mejor manera el club y están más ansiosos que nosotros para que la actividad vuelva y los chicos, nuestros deportistas, puedan disfrutar de lo lindo que está el club”, agregó por último el máximo responsable de la entidad de calle Santiago del Estero.