¿Que le pasó a Ever Banega?

La mañana en Argentina comenzó movida con las noticias que llegaron desde el mediodía de Barcelona. Manuel Lanzini sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y se perderá el Mundial. Pero eso no es el único obstáculo: Ever Banega no está al 100% y esto podría influir en la elección del reemplazante del jugador del West Ham. ¿Sampaoli convocará a otro volante central?

El mediocampista del Sevilla sintió un pinchazo en el gemelo durante la práctica de este viernes y, si bien estará a la Copa del Mundo, deberá cuidarse de cara al primer partido de la Seleccción, ante Islandia. Por eso, y con Maximiliano Meza y Cristian Pavón como alternativas por afuera que ya están en el plantel, el entrenador podría volcarse por un mediocampista por adentro.

El preparador físico de la Selección, Jorge Desio, confirmó a TyC Sports que el ex Boca arrastra una dolencia: "Sintió una molestia en el gemelo y no se entrena a la par del grupo. Se perdió un entrenamiento y recién empieza a trotar".

Las variantes que maneja Jorge Sampaoli para cumplir esa función son Enzo Pérez, Pablo Pérez, Guido Pizarro y Leandro Paredes. Diego Perotti, que también está entre los posibles reemplazantes de Lanzini, juega preferentemente como extremo en la Roma. ¿Qué decidirá Sampa?