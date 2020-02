Que el laboratorio dé resultados positivos

Después del agónico empate en La Plata ante Gimnasia, Patronato vuelve a salir al ruedo con la extrema necesidad de conseguir tres puntos que corten la larga racha de 14 encuentros sin poder festejar. Esta circunstancia lo mantiene en una situación preocupante en torno a los promedios y con un camino que se va estrechando fecha tras fecha. Hoy, después de tres días de trabajo a puertas cerradas, se podrá ver si lo ensayado por el entrenador Gustavo Álvarez en su laboratorio dará un resultado positivo, aunque el escollo que tendrá enfrente es de sumo cuidado. Es que el Rojinegro se medirá ante Unión de Santa Fe, un elenco que también cumple una floja campaña y viene de dos derrotas en serie, aunque tuvo un estreno muy bueno en la Copa Sudamericana luego de golear 3-0 a Atlético Mineiro en el 15 de Abril.

El encuentro en el estadio Grella comenzará a las 19, tendrá el arbitraje de Silvio Trucco y se podrá ver por la pantalla de Fox Sports Premium. Desde las 18, transmite la 97.1 La Red Paraná. Retoques al medio. Desde el vamos, Álvarez ya sabía que tenía que realizar una modificación en el mediocampo ya que Damián Lemos llegó al límite de las amonestaciones ante el Lobo platense. Después de probar algunas alternativas, el DT se decidió por el regreso de Dardo Miloc, quien no había tenido un buen partido ante Arsenal e incluso fue uno de los que salieron en el entretiempo. El otro cambio en este sector será el ingreso de Fernando Luna, quien tuvo buen trabajo en los minutos que tuvo acción en los dos últimos partidos.

El ex-Emelec de Ecuador ingresará por Nicolás Delgadillo, formando una línea de tres en el medio junto a Lautaro Torres. Atrás todo sigue igual. A pesar de algunos desacoples que el equipo mostró en la defensa, los actores no se modificarán. En tanto, el sistema 4-3-3 que utilizará el técnico del Santo tiene en la ofensiva al tridente que hasta el momento tuvo buenos rendimientos (Tarragona-ÁvalosComas).

La lista de concentrados se completa con Federico Costa, Mathías Abero, Gabriel Díaz, Delgadillo, Julián Chicco, Pablo Cortizo, Gabriel Compagnucci y Hugo Silveira. Llamativamente no está Federico Mancinelli, quien pasó de ser el capitán titular a no ser tenido en cuenta, previa escala en el banco ante GELP.

No guarda nada. Pese a que la revancha con el Atlético Mineiro está a la vuelta de la esquina, Leonardo Madelón no quiere dar ventaja en la Superliga y luego de dos derrotas consecutivas en el torneo el objetivo es volver a sumar. Por ello no guardará nada para visitar hoy a Patronato. Mucho se especuló en esta semana corta de trabajo en relación a la formación que pondría en cancha el DT Tatengue, ya que muchos especulaban con que podría rotar e incluir a algunos futbolistas que no vienen siendo titulares. Sin embargo y en base a los ensayos realizados, existe la chance concreta de que se incline por los mismos 11 que golearon al Mineiro en el 15 de Abril por 3-0.

Uno de los interrogantes estaba dado en la presencia del goleador entrerriano Walter Bou, frente a River el delantero fue reemplazado en el segundo tiempo y luego de finalizado el cotejo manifestó que se debió a una molestia en el aductor. Por ese motivo se pensaba que quedaría al margen para el choque ante Patrón. Pero con el correr de los días fue evolucionando y en consecuencia el cuerpo técnico lo incluiría dentro de la formación titular.

Por otra parte, está confirmada la vuelta de Jonathan Bottinelli (cumplió la fecha de suspensión) en lugar de Francisco Gerometta. De esta manera y en relación al último encuentro frente a River, las tres variantes que implementaría Madelón serían el ingreso de Bottinelli por Gerometta, de Franco Troyansky en lugar de Federico Milo (pese a ser una de las figuras ante el Millo) y de Gabriel Carabajal por Ezequiel Bonifacio.