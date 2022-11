Y es que a pesar de las derrotas ante Ecuador y Senegal, la Selección de Qatar podía seguir con vida solo si el equipo de Gustavo Alfaro le ganaba a la Naranja Mecánica y cerraba la tercera fecha con otro triunfo ante los africanos.

Eso sí, el combinado conducido por el español Félix Sánchez también tenía que cumplir con su parte: ganarle a Países Bajos por una diferencia abultada para avanzar a los octavos de final por diferencia de gol.

¡¡OFICIAL!! Qatar es la PRIMERA SELECCIÓN ELIMINADA del Mundial de Qatar 2022. Luego de 2 jornadas disputadas, el cuadro qatarí quedó fuera de su propia Copa del Mundo. Adiós al anfitrión.

Qatar, el primer eliminado en el Mundial 2022: el antecedente de un país anfitrión

Sudáfrica quedó eliminado en la fase de grupos del Mundial 2010 tras finalizar tercero, por diferencia de gol, en el Grupo A. Sacó un 1-1 vs. México en el partido inaugural, un 0-3 vs. Uruguay y un 2-1 vs. Francia.

El combinado europeo lo acompañó siendo último con apenas un punto.