Qatar, el Mundial de la polémica

Otra acción de gran impacto social en la tierra cataríes, es la violación de los derechos humanos laborales. El sistema Kafala en Qatar consiste en que trabajadores migrantes necesitan tener un “padrino” al interior del país. Ese padrino se encarga de su estatus migratorio, sus condiciones de vida y de su sueldo. Este sistema hace que los trabajadores migrantes pierdan sus pasaportes, no puedan cambiar de trabajos y de hacerlo serían deportados. Desafortunadamente ya son 6500 migrantes trabajadores para el mundial fallecidos procedentes principalmente India, Pakistán y Bangladesh en la construcción de estadios y puentes para el mundial. Las autoridades locales lo desmienten.

También quiero destacar el enorme repudio que ha tenido la prohibición a las relaciones entre personas del mismo sexo en Qatar, demostrar algún acercamiento en público conlleva hasta siete años de prisión (si es entre musulmanes/as hasta podrían ser ejecutados/as). Por ende, por ejemplo, personalidades del futbol como la brasileña Marta Vieira Da Silva, goleadora histórica de mundiales, galardonada seis veces como la mejor futbolista del mundo, y su pareja tendrán el ingreso restringido para alentar a su selección masculina de manera presencial en emirato musulmán. Otro ejemplo sería el francés Mbappé, el último campeón mundial podría verse afectado emocionalmente durante la competencia ya que se lo vincula afectivamente con una mujer transgénero. Y así cualquier otro/a participante que quiera asistir al evento, triste…

Otro tema que me impacta mucho, y que personalmente le tengo mucho rechazo, es la Tutela Masculina, la cual consiste en que todas las mujeres tienen que tener un tutor hombre que las autorice a hacer tramites (casarse, estudiar, trabajar, viajar o ir al médico). Muy fuerte y denigrante.

Afortunadamente alrededor de diez países participantes han manifestado su desacuerdo con las violaciones de los derechos humanos que efectúa el país anfitrión. Entre ellos destaco lo que hicieron Dinamarca y Francia:

El país escandinavo optó por el denominado boicot danés, el cual consiste en apoyar a la selección danesa pero no a Qatar como país anfitrión, a esto lo hará portando una camiseta sin logos ni dibujos en apoyo a los trabajadores fallecidos, las camisetas serán lisas una de color negra y otra de color roja.

Luego sigue Francia, que según Odoxa instituto de sondeo y opinión, afirma que El 78% de los franceses manifestó preocupación por la política de Derechos Humanos en Qatar, 72% le reclama al seleccionado campeón mundial que muestre algún gesto público de desaprobación. No obstante, la mayoría de la sociedad gala (65%) no cree coherente boicotear el Mundial en Qatar, un país con muchas inversiones en Francia, entre ellas, el PSG. Por ultimo un 70% se pronunció en acuerdo con las ciudades francesas que no montarán pantallas gigantes para ver los partidos del Mundial en señal de protesta.

“Son las leyes de Qatar y hay que adaptarse”. ¡No!: Que quede claro que son violaciones a los DDHH. Entendamos que: que se pueda tomar alcohol solo en dos bares y en el Funfest durante la copa mundial difiere muchísimo a las infracciones aberrantes sobre los derechos humanos mencionadas con anterioridad.

Mencionado esto encuentro mucha ironía en que la FIFA sancione a la AFA por cantos racistas y homofóbicos contra Brasil, y se desentienda del daño social ocasionado por la cultura Qatarí en el mundo del futbol. G. Infantino, presidente de la FIFA, concientice que, si bien hay mucho dinero en Qatar, también lo hay en países con políticas de los DDHH.

Pienso que, independientemente de la ilusión de ser campeones que TODOS/AS tenemos, es muy importante tener estos aspectos del país anfitrión presente y ojalá en el futuro evolucionemos lo suficiente como sociedad para evitar este tipo de situaciones deconstructivas.

A pesar de la polémica sede del Mundial Masc 2022, me quedo con la política danesa y solo voy a apoyar a mi selección no a Qatar. ¿Mi pronóstico? Me encantaría que Argentina tenga revancha con Alemania en alguna instancia y que Messi levante la copa. De no ser mi segundo candidato (aunque no lo veo como favorito) seria Méjico. ¡Vamos Argentina!

Por Betina Jozami / Especial para Diario UNO