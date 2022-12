Qatar 2022: Walter corrió el riesgo y tuvo su recompensa

La Scaloneta cerró noviembre con el pase a octavos de final. Horas después Walter emitió una invitación a un compañero de aventuras. “Si le ganamos a Australia tenemos que viajar a Qatar”, señaló. Inmediatamente comenzó a gestionar la visa de ingreso al país asiático. Los tiempos no le permitieron organizarse para presenciar el juego de cuartos de final ante Países Bajos. El triunfo ante La Naranja Mecánica le dio el empujón para comenzar a diagramar la aventura.

“Me gusta mucho viajar y siempre hay opciones más económicas que las estándar. Cuando uno va a una agencia de viaje paga comodidad y seguridad, pero hay alternativas más económicas que las que ofrece el mercado. Lleva su trabajo”, explicó Walter en diálogo con Ovación.

Walter Spector Qatar.jpg Walter Spector, transitando por las calles de Doha, sede de la Copa del Mundo Qatar 2022.

El juego entre la Albiceleste y Países Bajos tuvo un alto grado de emotividad. Argentina tenía el pase en la mano. Los europeos igualaron en la última jugada del tiempo regular, estirando la definición a tiempo extra. El resultado no se modificó en este período. El desnivel llegó en los penales, donde los Martínez, Emiliano o el Dibu y Lautaro, fueron protagonistas.

“Costó un rato volver a la calma después del triunfo. Cuando lo logré comencé a buscar pasajes”, rememoró Spector. Inmediatamente se ubicó frente al monitor. Buscó y evaluó alternativas accesibles para trasladarse, pero los tiempos apremiaban. Era cuestión de analizar la mejor opción en una situación que genera estrés.

“Saqué vuelos de Ezeiza-Roma y Roma-Doha, pero de distintas líneas. Fue bastante riesgoso porque solamente había tres horas de diferencia entre el horario de llegada a Roma y la salida del vuelo. Cualquier demora en Ezeiza o en la llegada hubiera dificultado la manera de llegar. La suerte fue importante y nos ayudó a que el vuelo sea de diez, dentro de los horarios. Fue bastante largo el viaje, pero con las ganas se pasó bien y ni hablar que haberlo coronado estando en la cancha. Valió todo”, aseveró.

El lunes Walter, junto a tres amigos más, arribaron a la capital catarí. “No teníamos entradas para el partido”, remarcó. “Desde el partido con Australia había ingresado a unos grupos de WhatsApp de reventas de entradas. Manejaba cierta información y tendencias. Los valores arrancan muy arriba y terminan con valores muchísimo más bajos. Incluso por debajo de los valores FIFA. Y el martes no fue la excepción”, agradeció.

Walter, junto a su banda de amigos, tuvo paciencia. Esperaron hasta último momento para adquirir el ticket. Se ubicaron en la segunda bandeja de una de las cabeceras del estadio Lusail. Desde su butaca disfrutaron la antológica maniobra que Messi elaboró en la previa del tercer tanto del encuentro. “Ver esos movimientos en vivo y con una perspectiva de altura es algo queda para toda la vida”, describió Walter.

Walter Spector Qatar 2022.jpg

Haber presenciado dos juegos olímpicos le permitió a Spector disfrutar a los mejores exponentes de diferentes disciplinas. “En Londres 2012 fui a ver solamente básquet porque viajamos sobre la marcha. Con un amigo observamos Argentina-Brasil, Argentina-Estados Unidos, que contaba con Kobe Bryant y LeBron James, entre otros, y Argentina Lituania. En Río 2016 fuimos más organizados. Vimos rugby, la semifinales de Los Leones, la final entre Del Potro y Andy Murray”, enumeró.

La semifinal de Qatar 2022 fue uno de los espectáculos deportivos que mayores emociones despertó. “Me gusta mucho el básquet y haber presenciado el último partido de Manu (Ginóbili) y del Chapu (Nocioni) fue realmente conmovedor. Acá en Qatar la magnitud es mucho mayor, y el fútbol para los argentinos es cultura, pasión, y si no fuese algo que me gustara mucho no hubiera hecho lo que hice. Son los dos momentos que viví de mayor emoción”, definió.

El alto nivel exhibido por la Scaloneta y el Carnaval Albiceleste que desplegó el pueblo argentino no fueron las únicas secuencias que impactaron en las fibras más íntimas de Walter. El destino le tenía preparado un momento inesperado, una situación que lo conmovió.

“En la cancha me puse a hablar con una persona que estaba ubicada a mi izquierda. No nos conocíamos, pero hablando nos damos cuenta de que teníamos una persona en común. Nos unía una persona que lamentablemente falleció muy joven por problemas de salud. El diálogo sucedió minutos antes de que comience a sonar el himno. Es imposible calcular las posibilidades de generar un encuentro de esta naturaleza, pero se dio y eso significa que vamos bien”, relató.

Walter cumplió uno de sus anhelos: alentar a la Selección en una Copa del Mundo y testificar la leyenda llamada Lionel Messi. Ahora va por otra meta: vivenciar la final de la cita ecuménica. “El domingo, cueste lo que cueste”, entonó Walter. “Estar en Qatar es un sueño e ingresar en la final será otro sueño”, se entusiasmó. “Es parte del riesgo que corremos al venir de la manera que lo hicimos. De todos modos tengo confianza en que estaremos”.